Мода, кулинарные изыски и садоводство: как тюменцы проводят время на самоизоляции

Стартовала третья неделя самоизоляции в Тюменской области, и к режиму многие уже привыкли. Все скверы, парки, спортивные и детские площадки обернуты предупреждающей лентой, а потому всю активность тюменцы перенесли в соцсети. Как оказалось, даже сидя в самоизоляции люди находят, чем убить время.

Проще всего заядлым дачникам и садоводам, у которых пришла пора заняться рассадой на подоконниках. Так, знаменитая тюменка Ольга Ивановна, в спор с которой вступила сама Ваенга, делится в «Инстаграме» секретами, как вырастить хороший урожай.

– Рассада перцев, томатов растёт. Мне очень приятно получать от вас фотографии, где вы показываете свою рассаду, иногда просите помочь советом. Я с удовольствием делюсь своим опытом, знаниями, – сообщает она своим подписчикам.

А экс-участница проекта «Голод» на телеканале ТНТ Наталья Сюткина вместе с маленькой дочкой печет блины и с размаху отправляет их остужаться на голову Дональда Трампа. Да-да, именно таким шуточным видео поделилась девушка в своем аккаунте в «Инстаграме».

siutkinanatasha Когда скучно дома #сюткина #сидимдома #сижудома #самоизоляция #тнтюмор #настроение

– Когда скучно дома, – сопровождает она словами свой пост.

Жительница Калининского района Тюмени Ирина Симонова наконец нашла время на картину, которую пишут по номерам. Ранее девушка не успевала посвятить творчеству время.

Ирина пишет картины по номерам. Фото Ирины Симоновой

Что еще делают тюменцы сидя дома? Если верить соцсетям, каждый пятый тюменец вспомнил о ремонте, остальные делятся блюдами. Кто-то предпочитает сервировать стол и постить фото с «китовым мясом на гриле под соусом самца улитки в виноградном соке», но чаще всего тюменцы обмениваются рецептами, которые позволят не набрать лишних килограммов за месяц вынужденного отдыха.

Кстати о фигуре: по соцсетям гуляет много предложений, как привести в порядок тело к лету. Почти все советы не требуют специальной подготовки и инструментов. Для этого нужны лишь стул, коврик и желание. Горожанам можно вспомнить об упражнении «велосипед», «ножницы», «планка» и «пресс», о которых они знают еще из школьной программы.

Экстраординарные сибиряки дома сами набивают себе тату (не советуем повторять) и шокируют фотографиями работ общественность. Ещё одна тюменка и вовсе озадачила соседей, живущих в районе Дома Обороны, когда полностью обнажилась и, повернувшись спиной к многоэтажкам, светила пятой точкой, принимая воздушные ванны.

– Похоже, мы и летом только так сможем загорать, – тут же прокомментировали очевидцы.

elya_sa Не будьте в тренде. Не позволяйте моде владеть вами. Только вы решаете, кто вы и что хотите выразить. Одевайтесь так, как живете (c). ______ На мне коллекция весна/лето 2020 новой легенды модного мира Коронни Вирусаче . Ну что, кто со мной за хлебушком? Помогите выбрать, в чем пойти?

А в соседней Югре жительница Нижневартовска развеселила подписчиков тем, что устроила показ мод под заводную музыку. Девушка использовала для дефиле подушки, одеяла, пледы и все вещи от «кутюр» дополняла оригинальными сумочками, красивыми туфлями и разными ремнями. Получилось эффектно.

– Не будьте в тренде. Не позволяйте моде владеть вами. Только вы решаете, кто вы и что хотите выразить. Одевайтесь так, как живете, – дает совет новоиспеченный дизайнер. – На мне коллекция «Весна/лето-2020» новой легенды модного мира Коронни Вирусаче. Ну что, кто со мной за хлебушком? Помогите выбрать, в чем пойти? – шутит вартовчанка.