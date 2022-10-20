В Тюмени женщина разбила молотком лобовые стекла автомобилей. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени женщина разбила молотком лобовые стекла автомобилей, которые стояли во дворе дома № 15 на улице 50 лет ВЛКСМ. ЧП произошло сегодня, 20 октября, в половине второго ночи.

Фото - Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Они задержали женщину, которая наносила удары по стеклу автомобилей предметом, похожим на молоток. Задержанную передали медикам, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото - Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

По словам очевидца, женщина вела себя неадекватно: «Ее охранник задержал и передал полиции. Есть с нашего дома пострадавший, который ездил в отдел». Вот рассказ другого очевидца: «На охраняемой парковке на всю округу орала какая-то невменяемая мадам, материлась, кому-то угрожала. В темноте плохо видно, но похоже, ее на асфальте удерживал мужчина, рядом еще несколько человек было. Полиция приехала быстро, погрузили, увезли».

Известно, что пострадало не менее четырех автомобилей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени пьяный водитель «Киа-Рио» разбил шесть автомобилей. Одну он зацепил на улице Чернышевского и, пытаясь скрыться с места ДТП, не вошел в поворот на улице 50 лет ВЛКСМ, одним махом побив еще пять автомобилей.

– Уехал, но был задержан по горячим следам сотрудниками ГИБДД в одном из дворов неподалеку, где он бросил свою разбитую машину с тремя пробитыми на тот момент колесами, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.