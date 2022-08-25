«Поспорили, что через год выйду на сцену с красивым телом». Многодетная мать из Тобольска покоряет соревнования по бодибилдингу

Мать троих детей покоряет соревнования по бодибилдингу. Фото: архив Александры.

«Будешь как мужик», «у тебя ничего не получится», «попробуешь и бросишь» – такие фразы жительница Тобольска Александра Бердникова слышала не раз, но любимым делом заниматься не перестала. Благодаря этому сейчас Александра может похвастаться тем, что входит в топ-6 лучших женщин-бодибилдеров в Тюменской области, и останавливаться на этом не планирует. Ее мечта – получить кубок из рук Арнольда Шварценеггера.

Мы поговорили с Александрой и узнали, что привело ее в спорт, чем питаются бодибилдеры и как она совмещает тренировки с воспитанием детей.

Александра занимается бодибилдингом уже пять лет // Фото: архив Александры

Со спортом Александра знакома с детства: с семи лет занималась легкой атлетикой. Часть тренировок проходила в тренажерном зале, так что вскоре Александра обзавелась накачанным прессом и бицепсами.

– Близкие стали замечать это, дядя даже сказал: «Сильно не тренируйся с железом, вон уже как у мальчишки бицуха». При этом дядя сам увлекался залом и всегда был подкачанный, – вспоминает Александра. – Меня нисколько его слова не расстроили. Листая журналы, я продолжала смотреть на красивых девушек с накачанными телами, меня восхищали мышцы, эстетика тела, сила духа. Восхищало, чего может добиться человек.

Потом, уже будучи взрослой и родив троих детей, Александра захотела вновь вернуться в спорт. Легкую атлетику отмела, посчитала, что растеряла навыки. Вместо этого она начала ходить в тренажерный зал.

– Листая уже соцсети, я видела, как множество красивых девушек в купальниках с подтянутыми телами готовятся к соревнованиям, выступают и самосовершенствуются. Знакомая сказала, что нам такое не светит. Я сразу задалась вопросом: почему? Чем мы хуже тех красоток? Поспорили, что через год буду так же стоять на сцене в купальнике с таким же красивым телом. И это была отправная точка. Через год я действительно впервые вышла на сцену и поняла, что это то, чего мне не хватало.

Чтобы прийти к нынешней форме, Александре понадобилось пять лет. Изначально тоболячка выступала в категории «фитнес-бикини», где важно просто подтянутое тело, но недавно с тренером решила замахнуться на более сложную дисциплину – бодифитнес. Там хоть и нужно сохранить «женственные» пропорции, но в первую очередь роль играют проработанные и ярко выраженные мышцы. И всё это на каблуках, в купальнике и с идеальным макияжем.

Как признается Александра, мужчинам-бодибилдерам отчасти проще:

– Им не нужно быть грациозными кошечками с летящей походкой на каблуках и с тонкой талией. Да, у них оценивают пропорции и глубину мышц, образ в целом, но согласитесь, им легче: никаких шелковистых волос, серёжек, туфель, купальников, накрашенных губ. Им это не требуется.

На первенстве Тюменской области Александра стала одной из лучших // Фото: Олег Тодоров

На протяжении этих пяти лет у Александры строгий режим питания. Когда нужно набрать мышечную массу, приходится есть много и часто. В основном это крупы и мясо, овощи, фрукты и орехи. Когда же приходит время «сушки» для избавления от подкожного жира (благодаря ей мышцы становятся заметно рельефнее), меню становится другим и количество углеводов сокращается.

Вместе с режимом питания нельзя нарушать и режим тренировок. Сейчас Александра занимается шесть дней в неделю. Длительность зависит от цели: если нужно набрать массу, в зале спортсменка проводит около трех часов, если время «сушки» – около 40 минут, но к тяжелым тренировкам добавляется «кардио», и перерывов между подходами нет.

– Важная часть подготовки к выступлениям – позирование, мы приучаем мышцы к статике. На сцене нужно показать все свои старания в зале, спрятав недостатки, и в позициях тело не должно трясти от напряжения. Так что, зайдя за кулисы на соревнованиях, вы найдете спортсменов лежащими на полу, потому что все берегут силы и перед сценой стараются максимально расслабиться.

На женских соревнованиях жюри оценивает красоту и пропорции участниц. К костюмам тоже есть требования: чтобы максимально продемонстрировать накачанное тело, участницы должны быть в минимуме одежды, но переборщить нельзя. Например, если ягодицы оголены слишком сильно, до соревнований спортсменку не допустят.

По словам Александры, на обычную жизнь такое хобби, конечно, влияет. На приеме у врачей она всегда рассказывает, что занимается спортом, а потому лекарства нужно подбирать: некоторые препараты подпадают под категорию допинга. Любого бодибилдера, как и остальных спортсменов, могут попросить сдать анализы, и если там найдут запрещенные лекарства, о карьере придется забыть.

Благодаря тренировкам Александра стала сильнее. При этом не все бодибилдеры могут этим похвастаться, всё зависит от организма.

Александре присвоили второй взрослый разряд по пауэрлифтингу — силовому троеборью // Фото: архив Александры

– Недавно выяснили, что я лучше «сохну» как раз на силовых тренировках. С тренером стали делать упор на это и решили попробовать пауэрлифтинг. Я удачно выступила на Кубке Тюменской области, получила второй взрослый разряд. Я такая не одна, часто встречаю бодибилдеров, которые во время подготовки к своим соревнованиям выполняют разряды по пауэрлифтингу.

Таких успехов, рассказывает Александра, может достичь почти кто угодно, ведь дело не в генетике и природных данных, а в упорстве.

– Самое сложное в бодибилдинге для меня, наверное, то, что на сцену вместе с тобой выходят матёрые спортсменки, которые в спорте уже много лет. А ты, когда выступаешь впервые, на их фоне смотришься цыпленком. Но главное понимать, что всё приходит со временем. Москва не сразу строилась, – подытожила Александра.

Иногда тюменцы выбирают для себя очень необычные виды спорта. Кирилл Пшеничников, например, вместе со своим хаски участвует в гонках на собаках, а Дамир Ганеев покоряет зрителей экстремальными трюками на воде. Почему они выбрали такие хобби, тюменцы рассказали «Комсомольской правде» – Тюмень».