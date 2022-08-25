«Моя Августина!». В Тюмени рыбак третий раз за год выловил одну и ту же щуку-гиганта

Тюменец третий раз за год выловил одну и ту же щуку-гиганта и назвал ее Августиной. Фото - Алексей Саранча.

«В это сложно поверить, но мадам поймана уже третий раз», – сам удивляется происходящему рыбак из Тюмени Алексей Саранча. Дело в том, что мужчина уже третий раз за год вылавливает из местного озера одну и ту же щуку. В этом он точно уверен, так как детально фотографировал свою добычу, ведь она уникальна – весит чудо-щука аж 12 килограммов!

Фото - Алексей Саранча.

– В прошлом году я поймал щуку на 12 кг, детально сфотографировал ее и отпустил подрастать. Спустя три недели она была поймана ещё раз, опять же досконально сфотографирована и отпущена. При повторном её улове вес также составил 12 кг. Сравнение пятен на щеке не вызывает никакого сомнения – это одна и та же рыба. И вот спустя год на том же месте я ловлю её снова. Как в это можно поверить? Уже в третий раз! Теперь точно дам имя этой любительнице фотосессии, назову ее Августина, – рассказал заядлый рыбак корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень».

Алексей отмечает любопытный факт: в этот раз рыба также весила 12 кг, как и год назад. «Раньше считал, что щуки в среднем набирают в год по одному килограмму. Поэтому думал, что щуке с таким весом приблизительно 12 – 15 лет. Но эта поимка указывает на то, что вес рыбы набирается не так уж быстро. Это означает, что ее возраст может быть гораздо больше – возможно, лет 20 – 25».

Алексей снова отпустил на волю свою Августину, но очень надеется снова с ней встретиться: «Теперь у меня есть своя Августина, которая, похоже, тоже не прочь сделать пару-тройку фотографий со мной».

Ранее «Комсомольской правды» – Тюмень» писала, что тюменцы Александр Камальдинов и Иван Пушковский выловили из реки Черной огромных щук. Вес одной из них составил более шести килограммов. На фотографиях их добыча, о которой они рассказали в социальных сетях, выглядит очень даже внушительно.