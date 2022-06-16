«Выкидывают мертвых кошек и собак». Тюменцы обнаружили опасную свалку у берега реки Туры

В Тюмени обнаружили свалку отходов на берегу реки. Фото - Оксана Трубина.

Тюменцы обнаружили опасную свалку на берегу реки Туры, а именно у перекрестка улиц Верещагина и Мусы Джалиля. По их сообщениям, отходы в этом месте скапливаются уже не один год. Местные жители надеются, что власти их услышат.

Фото - Оксана Трубина.

«Вечная свалка, из года в год. Прибрежная зона: в ста метрах Тура. Тут же рыбачат. Стоят 2 контейнера, из них убирают ежедневно (вопросов нет). Ну а рядом? Эта куча лежит уже месяц, также выкидывают мёртвых кошек, собак, кур, стоит вонь. И это всё течёт с дождями в реку. По берегу реки то же самое. Хотя бы можно поставить знак, что прибрежная зона, вывоз мусора здесь запрещен», – пишет в социальных сетях тюменка Оксана Трубина, которая живет неподалеку от указанного места.

Фото - Оксана Трубина.

В Тюменском экологическом объединении тут же заинтересовались поднятой горожанкой темой и поблагодарили ее за заботу об окружающей среде.

– Мы сообщили информацию о несанкционированном сбросе отходов экологам нашей компании для проведения проверки. Просим указать ваш контактный телефон, чтобы специалисты могли с вами связаться в случае необходимости, – отреагировали в ТЭО.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы массово жалуются на мусор на остановках. Они пишут об этом в социальных сетях, несколько фотографий прислали в офис «Комсомолки». Горожане утверждают, что раньше такой аховой ситуации не было, и недоумевают, что же произошло: неужели мы стали мусорить больше?

«Скажите, пожалуйста, кто у нас отвечает за уборку остановочных комплексов? Везде мусора очень много. Уж очень грустно и тоскливо смотреть, как лучший город плохо убирается. Ладно зимой снег тяжело убирать. Но тут же можно как-то наладить процесс уборки», – пишет одна из горожанок в местной группе в социальной сети «ВКонтакте».