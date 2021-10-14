«Красота! А жены рядом нет…»: Лёха Щербаков из «Что было дальше?» гуляет по Тюмени

Лёха Щербаков из «Что было дальше?» гуляет по Тюмени. Скриншот.

Известный комик Алексей Щербаков прогулялся по Тюмени. В областной столице он выступает со стендапом в Доме культуры «Нефтяник», причем выступление несколько раз переносили. И вот наконец любители искрометного юмора дождались своего кумира.

«Солнышко, лето практически, красота! А жены рядом нет…» – вздыхает в сторис в Instagram Щербаков. Он прогулялся по мосту Влюбленных, оставив милое сообщение своей супруге Елене.

Кстати, в гостинице Алексея разыграли, сделав отсылку на его выпуски на «Ютьюбе», где он в костюме перелазит через заборы на улице. Так вот, в его номере тоже поставили маленькие пластмассовые заборчики. Комик признается, что сначала не понял, в чем дело, а потом похвалил креативщиков: «Молодцы! Интересно, смешно, весело!».

Также в номере его ждал десерт. К сожалению, с этим не угадали: «Я не ем сладкого, но теперь придется».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что звездная команда НТВ во главе с популярным итальянским ведущим Федерико Арнальди посетила Тюменскую область и сняла очередной выпуск шоу «Поедем, поедим!», посвященный нашему региону. Съемочная группа отправилась в путешествие по ярким местам области и посетила самые интересные места.

– Тюменская область удивляет! Всего в получасе езды от Тюмени есть природно-оздоровительный комплекс «Гнездо», в котором можно пожить в оригинальных домиках, заняться арт-терапией, йогой, рыбалкой, – сообщила команда телепередачи в своем официальном аккаунте в Instagram.

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