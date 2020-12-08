Ведущий шоу «Поедем, поедим!» побывал в Тобольском кремле и испек самый большой блин в России

Фото: Visit Tyumen

Звездная команда НТВ во главе с популярным итальянским ведущим Федерико Арнальди посетили Тюменскую область и сняли очередной выпуск шоу «Поедем, поедим!», посвященный нашему региону. Съемочная группа отправилась в путешествие по ярким местам области и посетила самые интересные места.

– Тюменская область удивляет! Всего в получасе езды от Тюмени есть природно-оздоровительный комплекс «Гнездо», в котором можно пожить в оригинальных домиках, заняться арт-терапией, йогой, рыбалкой, – написала команда телепередачи в своем официальном аккаунте в Instagram.

Фото: Visit Tyumen

Путешествия не ограничились пригородом Тюмени: команда побывала в Тобольске и посетила местный кремль, а еще отправилась в Ялуторовск. Ведь ни для кого не секрет, что там живет самая главная теща Лариса, которая печет самые большие блины в России.

Фото: Visit Tyumen

– Тюменская область ставит рекорды! Ежегодно на Масленицу в Ялуторовске пекут гигантский трехметровый блин. Начали это ради забавы, а потом «блинный челлендж» стал традицией и даже вошел в Книгу рекордов России. Правда, рекорд установили лишь с 14-й попытки в этом году: никак не удавалось перевернуть блинное полотно, оставив его в целости. Наш итальянец Федерико мимо традиции пройти не мог, поэтому местные жители любезно согласились повторить масленичное действо на бис, – продолжает делиться своими эмоциями команда передачи.

Скрин с официального аккаунта "Поехали, поедим!"

Напоминаем, четыре года назад, команда этой же передачи уже посещала наш город. Тогда в центре событий находился ведущий Джон Уоррен.

– Я нахожусь в самом счастливом городе России. Я в Тюмени! И за ближайшие 40 минут я вам объясню, почему он такой счастливый, – с этих слов начинал свой выпуск о Тюмени иностранец.

Скрин из программы "Поехали, поедим!"

20 декабря в 14.00 на телеканале НТВ мы сможем увидеть Тюменскую область глазами итальянца Федерико Арнальди. Он расскажет, что ему запомнилось больше всего, и разделяет ли он мнение о счастливых людях, проживающих в Тюмени.