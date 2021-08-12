Партия «Новые люди»: тюменцам нужны компенсации за лечение у платных врачей. Фото - партия "Новые люди".

Не ждать свободной записи к врачу месяцами и не сидеть в живой очереди – вот что даст инициатива «Новых людей». Партия предлагает компенсировать пациентам расходы на частные клиники, если они не смогли записаться на приём в государственные.

Тогда попасть к врачу узкой специализации можно будет абсолютно беспрепятственно. Тем, кто на протяжении двух недель не смог записаться к доктору в поликлинике, к которой прикреплен, предоставится возможность обратиться за медицинской помощью в частные клиники.

Для всех пациентов с полисом ОМС будут выделяться компенсации, а с платными медучреждениями власти должны будут заблаговременно заключить договоры.

Фото - партия "Новые люди".

«Если человек не может попасть к врачу больше двух недель – это ненормально, это риски для здоровья пациента. Государство гарантирует нам бесплатную медицинскую помощь. Если люди вынуждены идти в частные клиники, то им нужно компенсировать расходы», – рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Владислав Осатюк.

По словам политика, лечение в платных клиниках должно быть доступно для любого жителя Тюменской области, если нет мест в государственном медучреждении. Партия «Новые люди» считает, что это создаст максимально удобные условия для сохранения здоровья населения.

Тюменскую региональную группу на выборах в Госдуму, которые пройдут 19 сентября 2021 года, будут представлять ещё двое из «Новых людей»: Валерия Зайцева и Владимир Цейтлин.

Помимо партии «Новые люди» на выборы уже выдвинули своих кандидатов и другие партии: «Партия пенсионеров», ЛДПР, «Партия Роста», «Справедливая Россия – За правду», Единая Россия, КПРФ и «Коммунисты России».