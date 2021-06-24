Педагогу из Тюмени, заразившей учеников коронавирусом, грозит штраф до полумиллиона рублей

Педагогу из Тюмени, заразившей учеников коронавирусом, грозит крупный штраф. Фото: Ольга Крыльцова

Педагога из Тюмени, заразившей учеников коронавирусом, могут наказать крупным штрафом – до полумиллиона рублей. Более того, теперь в регионе с отказавшихся от вакцинации учителей будут брать расписки, что они предупреждены обо всех возможных последствиях отказа от вакцинации.

– Прививка от коронавируса – это забота не только о своем здоровье. В регионе уже есть случай, когда учительница в одном из муниципальных образований не захотела прививаться, заполнила письменный отказ, а потом заболела. При этом заразила четверых школьников. Виновнику грозит административный штраф до 500 тысяч рублей. Важно помнить, что, если такие действия привели к смерти человека, за это предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы до пяти лет, – рассказала на совещании с руководителями средних специальных учебных заведений и вузов заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

По ее словам, для вакцинации педагогического состава медработники готовы даже выезжать в школы. А вакцины достаточно. Только сегодня в регион поступило дополнительно 20 тысяч доз препарата.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские туристы, прибывшие из-за границы и не сдавшие вовремя тест на коронавирус, заплатят штрафов в общей сумме 1 434 800 рублей. На сегодняшний день суд рассмотрел 124 административных дела. Также стало известно, что с 1 августа 2020 года в Тюменскую область из-за границы прибыло более 43 тысяч человек. У 210 жителей области выявили коронавирусную инфекцию.