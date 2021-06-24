Тюменцы заплатят почти полтора миллиона рублей за несдачу теста на коронавирус. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские туристы, прибывшие из-за границы и не сдавшие вовремя тест на коронавирус, заплатят штрафов на 1 434 800 рублей. На сегодняшний день суд рассмотрел 124 административных дела.

– Россиянам, прибывшим из зарубежных стран на территорию страны любым видом транспорта, вне зависимости от возраста, необходимо дважды пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда. Результаты следует разместить через портал госуслуг, – напомнили местным жителям в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве также рассказали, что с 1 августа 2020 года в Тюменскую область из-за границы прибыло более 43 тысяч человек. У 210 жителей области выявили коронавирусную инфекцию.