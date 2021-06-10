«Я дома…»: КраСава приехал в Тобольск и погонял мяч во дворе с девчонками

КраСава приехал в Тобольск и погонял мяч во дворе с девчонками. Фото - sava9.

Видеоблогер Евгений Савин, который известен в широких кругах как КраСава, в прошлом профессиональный футболист, чье детство прошло в Тобольске, приехал в родной город. Об этом он написал пост в Instagram, где поделился своими впечатлениями от поездки. На данный момент запись лайкнули почти 34 тысячи раз (всего же на «инсту» Жеки подписано 763 тысячи человек).

Фото - sava9.

«Я дома. Тут всё начиналось и никогда не закончится. Сегодня, впервые, в моем доме включилась камера. Мам, пап, сорри. Я вышел в свой двор, и там рубились в футбол команда пацанов против девчонок! Шок. Девочки в Тобольске играют в футбол во дворе», – эмоциональном написал в посте ютубер.

В комментариях ему ответили подписчики, которые стали приглашать его кто в рестораны, кто поиграть в футбол. Один из них заметил: «Главное, зубы светятся на фото». «Всегда приятно вернуться на пару дней, где всё так знакомо: дворы, заборы и запах детства», «Тобольск крутой город!», «Проходил там минут 30 назад, видел, что некоторые дети караулят и ждут, когда Женя выйдет погулять», – комментируют запись поклонники блогера.

Фото - sava9.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что известный российский футболист, телеведущий, видеоблогер Евгений Савин (попросту Сава или КраСава) стал ведущим новой рубрики «Русский Пыр» в шоу «Вечерний Ургант». Женя, чьё детство прошло в Тобольске, будет рассказывать о главных спортивных событиях в России и мире. Представляя нового ведущего и новую рубрику, Иван Ургант пошутил, что предложение о работе Жене поступило спонтанно.