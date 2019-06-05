Тобольский «КраСава» устроил «Русский Пыр» в «Вечернем Урганте»

Известный российский футболист, телеведущий, видеоблогер Евгений Савин (попросту Сава или «КраСава») стал ведущим новой рубрики «Русский Пыр» в шоу «Вечерний Ургант». Женя, чьё детство прошло в Тобольске, будет рассказывать о главных спортивных событиях в России и мире.

Представляя нового ведущего и новую рубрику, Иван Ургант пошутил, что предложение о работе Жене поступило спонтанно.

- К нам приходил недавно спортсмен, блогер Женя Савин, который замечательно рассказывал про спортивные состязания. Мы в каком-то запале и от радости предложили ему и дальше рассказывать про спорт. Он услышал это и, к сожалению, пришёл, поэтому мне не остаётся ничего другого, как с удовольствием объявить о новой рубрике «Русский пыр».

Вместе с Иваном Ургантом Савин обсудил поступок полуголой модели Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Чтобы не отставать от модели, КраСава предложил Ивану выбежать вдвоём в трусах во время матча «Россия – Сан-Марино», который пройдёт в Саранске. Кстати, это отборочный тур на Чемпионат Европы по футболу-2020.

Побегут ли тоболяк с петербуржцем в трусах по саранскому полю – увидим уже скоро.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Ф.И.О.: Савин Евгений Леонидович

Дата рождения: 19 апреля 1984 (35 лет)

Место рождения: г. Белозерск, Вологодская область

Карьера: российский футболист, после завершения карьеры – телеведущий, спортивный комментатор («Матч ТВ», «Первый канал»), автор собственного канала на Youtube «Красава» (получил «Серебряную кнопку» за достижение 100 тыс. подписчиков)

Достижения: в 2006 году стал лучшим футболистом Пермского края и лучшим спортсменом Тобольска.