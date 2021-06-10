Тюменка обобрала опекаемых ею детей-инвалидов и построила себе дом. Скриншот из видео.

Следователи в одной из телевизионных программ услышали о жительнице Тюменского района, которая ранее оформила опеку на пятерых признанных недееспособными в виду наличия у них психоневрологических заболеваний детей. После этого она сняла со специальных счетов почти четыре с половиной миллиона рублей, которые принадлежали опекаемым, и присвоила их себе. Женщина на эти деньги построила дом, не выделив детям доли в праве собственности.

– По данному факту организована и проводится проверка. Тщательным образом будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана правовая оценка деятельности органов опеки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Также стала известна информация, которую на сегодняшний день удалось выяснить прокуратуре, которая также взялась за это дело. Так, согласно сведениям управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района, орган опеки и попечительства женщине не разрешал распоряжаться этими деньгами.

– Установлено, что она на основании приказа управления социальной защиты населения от 7 июня 2021 года уже отстранена от исполнения обязанностей опекуна в отношении четырех недееспособных лиц 1987, 1998, 1994 и 1999 годов рождения. 14 мая женщина была освобождена от отпеки еще над ограниченно дееспособной 1997 года рождения, – сообщили в ведомстве.

Прокуратура Тюменской области поручила прокуратуре Тюменского района провести проверку исполнения законодательства об опеке и попечительстве и принять необходимые меры реагирования. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки по данному факту.

Историей заинтересовался и сам председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад о ходе доследственной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате СК. В рамках проверки будут проверены все изложенные в эфирах доводы.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в ялуторовскую полицию с заявлением о краже денег со счета обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что у нее украли более 320 тысяч рублей. Оперативники задержали подозреваемого, коим оказался сын потерпевшей.

Ялуторовчанка на свое имя оформила банковскую карту, которую отдала сыну. 32-летний мужчина периодически отсутствует дома, так как уезжает на заработки в другой город. После оформления опекунства над племянниками на счет горожанки, привязанный к другой карте, поступила значительная сумма.

Об этом стало известно ее сыну. Через онлайн приложение мужчина получил доступ к деньгам матери и стал переводить на свою карту деньги, которые тратил на личные нужды