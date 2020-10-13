Житель Ялуторовска украл у собственной матери более 320 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В ялуторовскую полицию с заявлением о краже денег со счета обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что у нее украли более 320 тысяч рублей. Оперативники задержали подозреваемого, коим оказался сын потерпевшей.

Ялуторовчанка на свое имя оформила банковскую карту, которую отдала сыну. 32-летний мужчина периодически отсутствует дома, так как уезжает на заработки в другой город. После оформления опекунства над племянниками на счет горожанки, привязанный к другой карте, поступила значительная сумма.

– Об этом стало известно ее сыну. Через онлайн приложение мужчина получил доступ к деньгам матери и стал переводить на свою карту деньги, которые тратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет. Мужчина раннее уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.