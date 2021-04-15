Как интернет тюменцев от ковида спасал: история третья – Елена Миткова

"Карантин заставил пересмотреть привычные форматы жизни". Фото: Из личного архива.

В рамках совместного спецпроекта с компанией «МегаФон» «Как интернет тюменцев от ковида спасал» продолжаем рассказывать истории горожан, сумевших принять вызов и развиваться в условиях неопределенности.

Елена Миткова – лицензированный инструктор Zumba fitness, проводит зажигательные тренировки в трех залах Тюмени. Но когда начался период самоизоляции, это стало настоящим испытанием и в то же время открылись новые возможности.

«Ворваться» в онлайн

Все без исключения столкнулись с тем, что постоянное нахождение дома – это минимум физической активности. Елена вспоминает, что многие девушки, которые ходили к ней на занятия, поддались панике и стали спрашивать: «А что же дальше, как теперь тренироваться?». Тогда решение пришло моментально: прямой эфир через интернет. Так и начались «домашние тренировки».

– У меня уже был опыт проведения онлайн-занятий до пандемии. Именно это и помогло безболезненно переключиться на такой формат работы, – рассказывает фитнес-тренер. – И когда в первые недели изоляции все мои коллеги бросились на разные интернет-платформы, то у меня уже была налажена система: проведение прямых эфиров в закрытом аккаунте Insatagram.

Домашние тренировки помогли Елене познакомить с зумбой многих тюменок. Фото: Из личного архива.

Елена Миткова поделилась, что к начальным самоизоляционным тренировкам присоединялось чуть более 10 человек, а уже через неделю число участников выросло в несколько раз.

Плюсы домашних тренировок

По словам Елены, этот период показал и свои плюсы в пересмотре привычных форматов жизни.

– Например, уже не было необходимости платить деньги за аренду зала, тратиться на бензин и стоять в пробках. Сэкономленное время и деньги можно было использовать на обучение с целью повышения своей квалификации, что, несомненно, является огромным плюсом, – подчеркнула инструктор Zumba fitness.

"Мобильный интернет МегаФона стал настоящим спасением моих эфиров". Фото: Из личного архива.

«Выручал мобильный интернет»

Глобальная «жизнь в интернете» в тот момент столкнула тренера и с техническими проблемами: домашний Wi-Fi из-за перегрузки сети иногда отказывался работать как нужно.

– Не очень приятно, когда онлайн тренируются больше сорока человек, а твоя трансляция начинает виснуть. Выручил мобильный интернет МегаФона и его раздача на домашние гаджеты. Это стало настоящим спасением моих эфиров. Подписчики странички могли без проблем тренироваться в радость со мной, – говорит Елена.

Значительный плюс онлайн-уроков – расширение географии участников. Заниматься зумбой стали не только жители Тюмени, но и городов Югры, Ямала, Омска, Новосибирска, а также Екатеринбурга.

– Девушки, которые видели меня в социальных сетях и хотели попасть именно ко мне на занятия, получили такую возможность, несмотря на расстояния в сотни километров, – подчеркнула Елена Миткова.

«Танцующая зажигалка»

Отметим, что креативную и зажигательную тюменку заметили и городские паблики, которые пригласили Елену для проведения тренировки на их ресурсах в прямом эфире. Девушку не обошли стороной и правительственные группы Тюменской области в социальных сетях, которые также предложили сотрудничество. После этого она поверила в то, что интернет творит чудеса.

– Локдаун не прошел зря. За это время я многому научилась: выстраивать работу онлайн, быть максимально продуктивной даже в непростых условиях. И самое важное – как никогда, я стала ценить живое общение, – сказала в заключение Елена.

"Научилась быть максимально продуктивной даже в непростых условиях". Фото: Из личного архива.

За период изоляции изменился мир, и наши потребности менялись вместе с ним. Главный вывод: карантин позволил посмотреть на привычные вещи по-новому. А с помощью интернет-пространства стирались границы, ограничения и, конечно, появлялись возможности для самореализации.

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