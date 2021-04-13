Как интернет тюменцев от ковида спасал: история первая - Валентина Лемягова

Валентина Лемягова занимается организацией и проведением детских праздников. Фото из личного архива.

Весной 2020-го нас охватила паника и ужас: неужели все так плохо, что мы должны круглосуточно сидеть по домам, работать удаленно, пытаться выживать и зарабатывать в непривычных для нас реалиях жизни? Трудным этот период оказался для всех, но мы, тюменцы, приняли вызов, подстроились под новые условия.

В рамках совместного спецпроекта с компанией «МегаФон» - «Как интернет тюменцев от ковида спасал» - начинаем публикацию серии статей о том, как наши земляки смогли взглянуть на самоизоляцию как на возможность притормозить, задуматься и изменить свою жизнь к лучшему.

Валентина Лемягова занимается организацией и проведением детских праздников.

- Закончила театральный институт, работала в театре, в том числе на руководящих должностях. А потом поняла, что чего-то не хватает. Парики хочу, костюмы, детский смех. И вот так меня эта деятельность затянула на 12 лет. Работать с детьми – это большой энергетический обмен. Мы дарим друг другу хорошее настроение, радость, праздник. Это все взаимно. Дети – самая благодарная публика, - говорит Валентина.

До пандемии детский аниматор пользовался большим спросом и один праздник сменялся другим. Фото из личного архива

Коллапс в пандемию

В течение всего года, особенно по пятницам, субботам и воскресеньям, у артистов весь день занят с утра до вечера. Детский аниматор пользовался большим спросом и один праздник сменялся другим. Но в один момент это все прекратилось. Детские центры закрылись, люди не знали как отпраздновать долгожданный ребенком день.

- Мне клиенты звонили и прямо так и говорили: «У нас страдания, мы даже день рождение справить не можем из-за пандемии». Многие люди боялись. Еще были такие клиенты, которые несмотря ни на что говорили «приезжайте», но я не ехала, отказывалась приезжать, но предлагала альтернативу - поздравить ребенка онлайн. Они говорили, что «мы не боимся, мы ничем не болеем, может быть вы к нам все-таки приедете». Но это было бы нарушением закона, если я все же решилась поехать к ним, - вспоминает Валентина Лемягова.

Нашу героиню беспокоило и другое: на празднике могли оказаться до 10 детей и еще столько же взрослых. А это расценивалось бы уже как массовое скопление людей.

- У меня много кто из знакомых переболел, я не могла рисковать для кого работаю и непосредственно собой. Никто из клиентов не спорил, не ругался, когда я отказывала, потому что меня многие знают и ценят уровень моих услуг - добавила Валентина.

Про интернет-идею и расширение границ

В сложной жизненной ситуации человек начинает искать ответ на вопросы: «Как быть дальше, что делать?». Валентина Лемягова нашла ответ: снимать видео на телефон. Доставала нужный костюм, пыталась создать декорации как в театре и снимала поздравление на смартфон.

Валентина пошла по пути создания декораций для съемки поздравлений на смартфон. Фото из личного архива

- Потом готовое видео отправляла заказчику через мессенджеры и говорила, что в любой момент вы можете включить своему ребенку это поздравление. Что делали клиенты? Они выводили это поздравление на экран телевизора. Во время поздравления звучало имя ребенка и его возраст, это был абсолютно индивидуальный подход. Какого героя ребенок любит, в такого персонажа я и перевоплощалась, подбирала наряд и говорила от его лица поздравление, - рассказывает детский аниматор.

Иногда к своей поздравительной программе Валентина подключала живых хомячков. Подносила одного из них к камере и за хомяка говорила, например: «Привет, Лиза! Это я – Хомик, поздравляю тебя с днем рождения!». Ее лица в этот момент в кадре не было видно, все было так, будто говорил сам хомяк. Особенно сильно это нравилось малышам 5-6 лет.

- Было много онлайн-поздравлений. Заказы поступали из других городов и областей. Например, отличное поздравление получили от меня семья из Новосибирска. Интернет действительно стирает границы- подчеркивает Валентина.

Новые online-привычки

Во время пандемии она впервые занялась съемкой и стала «сама себе режиссер». Пришлось научиться и тому, как загружать ролики в интернет.

- Впервые начала понимать, как тяжело работать людям, которые ведут прямые эфиры. Ты смотришь в телефон, в камеру, и тебе нужно максимально подарить этой камере свои эмоции. Ты знаешь, что камера зафиксирует любую оплошность, поэтому стараешься все держать под контролем. Это очень тяжело, - призналась девушка. – Ведь совершенно все иначе, когда есть отдача и ты видишь живые глаза детей, их эмоции, когда они могут к тебе подбежать, обнять, сказать комплименты. А здесь тебе никто ничем не ответит.

Так нашей героине пришлось в корне перестроить свою работу и даже поменять сам состав мероприятия. Помимо всего прочего она взяла на себя и благотворительную миссию:

- Еще в этот период я размещала на своей странице в соцсетях информацию, что больным деткам с ДЦП, аутизмом подготовлю бесплатное онлайн-поздравление. Многие откликнулись на мое предложение. Бесплатно провести благотворительное мероприятие для меня - это норма. Даже если люди говорили, что нет денег, а ребенка хочется поздравить, то я им верила и готовила видеопоздравление. Потому что ребенку не объяснишь, что нет денег и из-за этого нет дня рождения.

Во время пандемии Валентина стала «сама себе режиссер». Фото из личного архива

Непростой период Валентина, как и многие жители Тюменской области, выстояла, смогла найти в себе силы и развиваться дальше, учиться новому. Этот опыт точно был не зря. И как отмечают участники нашего проекта «Как интернет тюменцев от ковида спасал», именно возможность выхода в глобальную сеть - смартфон и мобильный интернет – позволила не опустить руки и двигаться дальше.

В ближайшие дни мы расскажем истории еще четверых тюменцев, сумевших принять сложную ситуацию и найти новые точки роста. Примечательно, что именно благодаря присутствию интернета в нашей жизни большинство их планов смогли найти практическое применение и реализоваться.