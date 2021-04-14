Как интернет тюменцев от ковида спасал: история вторая - Владимир Ильницкий

Владимир отмечает, что возможности мобильного интернета позволили не опустить руки.

Жизнь в период самоизоляции не остановилась, а с помощью мобильного интернета люди смогли изменить свою жизнь в период карантина. В рамках совместного спецпроекта с компанией «МегаФон» «Как интернет тюменцев от ковида спасал» продолжаем публикацию серии статей о том, как мы, тюменцы, нашли в себе силы подстроиться под новые реалии, избавились от старых привычек и взглянули на самоизоляцию как на новую возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Владимира Ильницкого знают как «отца-основателя» тюменского кроссфита – топового вида спорта в стране. Во время глобальной изоляции мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, серебряный призер первенства мира столкнулся с множеством трудностей в дальнейшем развитии любимого дела.

"Нужно не останавливаться на достигнутом и постоянно учиться". Фото: из личного архива В. Ильницкого.

Новые условия выживания

Когда пандемия началась, естественно, первая мысль у всех: как дальше быть? Как выстроить взаимоотношения с клиентами в новых условиях и как вообще выживать?

– На самом деле не сильно испугался по этому поводу, –уверенно заявил Владимир. –Спортом будут заниматься всегда.

Безусловно, ему как руководителю и предпринимателю нужно было позаботиться и о своей команде: тренеры и другие специалисты должны были на что-то жить, и тут встал вопрос: как этот самый «онлайн» конвертировать в деньги?

«Главное – соблюдать правила»

Именитый спортсмен уверен, что, придерживаясь определенных принципов, можно достичь успеха и желаемого результата:

– Первое – не останавливаться и постоянно учиться. Образное сравнение: чтобы построить прочный дом, необходимо каждый день терпеливо заниматься укладкой кирпичей. Тут всё то же самое. Надо постоянно работать, совершенствовать себя.

Второе – получать навыки в съемках, технологиях продвижения. Если команда двигается в этом направлении, каждый друг друга подтягивает, делится успешными решениями, то таким образом создается контент, который привлекает людей, – пояснил Владимир и продолжил:

– Допустим, я веду гиревые занятия, другая спортсменка в команде преподает растяжку, третий человек занимается вопросами реабилитации. Вместе мы можем привлекать больше клиентов и делать проект финансово успешным. Само собой, к этому нужно прибавить рекламу и другие различные инструменты. По сути, это виртуальный мир, в котором почти то же самое, что и в жизни. Этому просто нужно открыться. Интернет экономит время, способствует прогрессу. Он приносит плюсы тем, кто к чему-то стремится.

Спасибо 4G

По словам мастер спорта международного класса, выстоять и развиваться в непростой период ему помог интернет:

– Удобно, что мобильный интернет всегда под рукой, и те возможности, о которых раньше не задумывался, можно было использовать и до пандемии. С первых дней карантина начал углубляться в тему интернет-маркетинга, перенаправил силы на онлайн-тренировки и занятия. Смартфон и быстрый интернет от МегаФона стали моими главными помощниками. Появились новые приложения, которые значительно упростили жизнь. Например, планировщики рабочих задач и личных дел, приложения, позволяющие быстро и удобно поддерживать обратную связь с клиентами. Как и многие горожане, стал пользоваться онлайн-услугами – сервисами доставки еды и товаров.

"Удобно, что мобильный интернет всегда под рукой". Фото: из личного архива В. Ильницкого.

Владимир Ильницкий придерживается такой философии: жизнь ускоряется, и нет времени на то, чтобы совершать какие-то пустые поездки, делать лишние телодвижения, всё это легче и быстрее сделать онлайн.

«В сети – перспектива будущего»

– С первых уроков онлайн-тренировок, я заметил, что многие начали к этому формату привыкать, при этом я не терял уверенность, что потребность в грамотном специалисте, который научит, расскажет, поможет, нужна вне зависимости, находишься ты в зале или занимаешься перед экраном гаджета.

Владимир поделился, что после снятия ограничений многие клиенты вернулись тренироваться обратно в зал, действуя по старинке и занимаясь на профессиональном оборудовании, а другие активно продолжили пользоваться онлайн-инструментами, введенными в период пандемии.

– Сейчас покупаю инвентарь для специальной комнаты, из которой у меня будет возможность проводить онлайн-тренировки. Задумываюсь о приобретении очков виртуальной реальности. Считаю, за этим будущее.

В заключение наш герой добавил, что пандемия всё же закалила характер, а присутствие интернета в нашей жизни позволило не опустить руки и найти новые точки для развития не только своего внутреннего мира, но и любимого дела.