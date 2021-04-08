«С учетом эстетики городской среды»: в Тюмени приняли новую схему размещения рекламных конструкций

В Тюмени приняли новую схему размещения рекламных конструкций. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени разработали новую схему размещения рекламных конструкций. Ее составили так, чтобы не наносить ущерба внешнему облику города.

– При формировании новой схемы учтены пожелания всех сторон. Отличительной особенностью является появление современных цифровых форматов, внедрение которых позволит компактно, удобно и современно представлять информацию. В новой схеме эргономика размещения рекламных конструкций и их местоположение являются максимально удобными и безопасными, с учетом эстетики городской среды. Так, теперь в исторической части города уже не будут размещаться огромные рекламные конструкции, – рассказала директор муниципального казенного учреждения «Комитет по рекламе» Ольга Марчук.

Фото - Тюмень - наш дом.

По ее словам, предпочтение отдано малому формату: пилларсам, пилонам, рекламным конструкциям на автопавильонах автобусных остановок, афишным тумбам, рекламно-информационным указателям. Кстати, в новой схеме учли варианты предотвращения информационной перегруженности городской среды, а также обеспечение безопасности дорожного движения.

Стало известно, что в районах от центральной части города до объездной дороги и за ней теперь можно размещать только рекламные конструкции малого формата, щитовую рекламную конструкцию 6 на 3 метра. На улицах Эрвье и Семенова предусмотрено размещение ситибордов формата 3,7 на 2,7 метра.

Фото - Тюмень - наш дом.

Стоит отметить, что работы по подготовке новой схемы проводились в два этапа. Сначала специалисты провели инвентаризацию, проанализировав ситуацию и выявив основные проблемы. На втором этапе подготовили саму схему. Проводились встречи с рекламораспространителями, также прошло заседание рабочей группы под председательством главы города Тюмени Руслана Кухарука, где присутствовали руководители департаментов, Торгово-промышленной палаты Тюменской области, полицейских и представителей рекламного рынка.

Фото - Тюмень - наш дом.

Участники совещания согласились с тем, что правильное, органичное размещение рекламных конструкций будет обеспечивать востребованность и эффективность рекламы. Особое внимание специалисты просили уделить содержанию зеленых насаждений, а также такому размещению рекламных конструкций, чтобы они не перекрывали объекты историко-культурного наследия.

По информации пресс-службы местной администрации, многие субъекты рынка уверены, что новый подход позволит участникам торгов минимизировать финансовые риски и поможет им осуществлять долгосрочные инвестиции в установку высокотехнологичных рекламных конструкций, в первую очередь с электронно-цифровой поверхностью.

После вступления в силу новой редакции схемы размещения рекламных конструкций комитет по рекламе проведет торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории областной столицы. На торги выставят участки, по которым нет действующих разрешений или в непосредственной близости от которых нет рекламных конструкций с действующими разрешениями.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что рекламодатели заведений, оказывающие интим-услуги, научились обходить требования закона о рекламе. К такому выводу пришли участники экспертной встречи, прошедшей в Тюменском УФАС России. Так, по мнению представителей общественности, рекламодатели салонов, в которых могут предоставляться интим-услуги, определили три легальных способа рекламирования. Среди них – кабаре (танцы без эксплуатации), второй вариант – массажные и спа-салоны и третий вариант – это сауны.

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