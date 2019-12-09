Билборды с цитатами из Библии украсили Тюмень перед Рождеством

Цитаты Евангелия среди рекламы от застройщиков или магазинов… Удивлены? Или еще не заметили? Да, безымянные спонсоры решили напомнить тюменцам о Боге. Весь Рождественский пост (до 6 января) на билбордах двух перекрестков «50 лет Октября – Мельникайте» и «Первомайская – Республики» будут появляться цитаты из Библии.

- На двух светодиодных экранах города Тюмени в период Рождественского поста будет появляться слова Господа Иисуса Христа, напоминающие крещеным людям о необходимости чтить Создателя: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим – сия есть первая и наибольшая заповедь» (Мф. 22: 37-38). Данное напоминание не будет лишним, так как крещеных много, а верующих – мало. Кроме того недостаточно просто признавать как данность бытие Бога – это лучше нас знают даже бесы, такая вера еще ничего не дает человеку, надо еще и любить Господа и сердцем, и душою, и разумом, - заявили в митрополии, - объяснили в тюменской митрополии.

Пресс-секретарь епархии отец Григорий Мансуров рассказал «Комсомолке», что разместить цитаты из Библии решили православные тюменцы. Правда, свои имена они не желают разглашать.

- Они сами выбрали текст, поставили нас в известность и разместили слова Божии на билбордах. Сделали они это, чтобы напомнить горожанам о Боге, - рассказал он.

Не все тюменцы понимают, зачем среди рекламы и пошлых картинок всплывают слова из писания. Фото Тобольско-Тюменской Епархии.

Правда, если судить по соцсетям, горожане все равно не понимают, зачем среди рекламы и пошлых картинок всплывают слова из писания.

- Стоит ли это делать таким образом - не знаю, точнее не уверен, повод лишний кощунникам поизмываться. Есть наша соборная молитва, есть личная молитва верующего. А то может получиться, невольно, лозунговая компания в стиле советских времен, - отмечает историк Алексей Конев.

С ним солидарен церковный писатель и журналист Мирослав Бакулин: «По-моему, глупейшая затея и антиреклама Церкви. Навязывать кому бы то ни было что-либо не есть хорошо. А если, зачитавшись, врежутся?», - пишет он.

О косвенном навязывании православной веры в многоконфессиональном государстве говорят и другие комментаторы. По их мнению, церковь не должна вмешиваться в светскую жизнь общества.

Однако, у идеи есть и защитники.

- Что в этом плохого? Если там простые истины? Ведь напоминают перед пешеходным переходом, что нужно убедиться в безопасности, почему не напомнить людям о добродетели? – уверены сторонники «православной рекламы».

А вы как думаете?