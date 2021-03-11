Масленица в Тюмени – 2021: сколько стоит приготовить блины?

Масленица в Тюмени 2021: сколько стоит постряпать блины в Тюмени
Фото: Мария Толстихина
Масленица в Тюмени набирает обороты: в 2021 году проводы зимы выпали на неделю с 8 по 14 марта. По традиции в эти дни принято печь блины и устраивать увеселения. Во сколько тюменцам обойдется такой праздник живота?
Итак, для приготовления блинов нам понадобится:
мука – 60 руб. /1 кг;
молоко – 47 руб. /1 л;
яйца – 6 руб. / 1 шт;
сахар – 47 руб. /1 кг;
соль – 12 руб. /1 кг;
растительное масло – 109 руб. / 1л;
вода – бесплатно, есть в каждом доме.
Что нужно для того, чтобы постряпать блины?
Фото: Мария Толстихина
Выше указаны закупочные цены продуктов, взятые в среднем по Тюмени. По такой стоимости можно приобрести товары для приготовления блинов в любом тюменском магазине или супермаркете.
Если закупаться с нуля, то тюменцам пришлось бы потратить примерно 287 рублей. Но, конечно, весь объем продуктов для одного кулинарного подвига не понадобится. Стопка блинов обойдется намного дешевле с учетом граммовок, используемых в классическом блинном рецепте (есть на рисунке), рассчитанном примерно на 10 порций.
То есть любители полакомиться потратят 38,72 рубля на одну классическую стопку блинов в расчете на двух человек. Если семья большая, количество продуктов стоит увеличить в 2 раза, и тогда мы получим 77,44 рубля.
Отметим, что приготовление блинов для московской семьи из четырех человек будет стоить 125 рублей, а для подмосковной –118 рублей. Об этом сообщает Центробанк. Так что масленичные постряпушки для тюменцев обойдутся куда дешевле.
Кстати, любителям сладкого обеспечен удар по кошельку куда серьезнее: банка сгущенки или варенья обойдется в среднем еще в 50 рублей или чуть больше. Так что сладости на Масленицу обойдутся дорого как в финансовом, так и в калорийном смысле!
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