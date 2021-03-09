Жителям Тюмени объяснили, как правильно выбрать продукты к Масленице. Фото: Вадим Бегун

Жителям Тюмени объяснили, как правильно выбрать продукты к Масленице. Напомним, что масленичная неделя уже началась, она продлится до 14 марта.

Так, при хранении муки специалисты отмечают важность соблюдать условия, указанные производителем на этикетке. Обязательно следует просеивать муку перед замесом теста: это обогатит ее кислородом, а также предотвратит возможное попадание мучных вредителей в кулинарный продукт.

– При выборе творога и сметаны надо обратить внимание на условия их хранения и маркировку. Температура хранения не должна быть выше плюс шести градусов. В составе творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски. Нельзя покупать молочные продукты с истекшим сроком годности: в них накапливаются микроорганизмы и их токсины, способные вызвать пищевое отравление, а термическая обработка не всегда позволяет избавить от них готовый продукт, – отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что любые блюда из мяса необходимо подвергать достаточной термической обработке, чтобы избавить его от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции, такие как сальмонеллез, дизентерия, и личинок паразитов, таких как свиной и бычий цепень, эхинококк, вызывающих тяжело протекающие паразитарные заболевания.