Особая команда КВН «Омутинка» из Тюменской области удивила поклонников игры выступлением на «Голосящем КиВиНе»

Команда КВН «Омутинка» – первый за 59 лет существования «Клуба веселых и находчивых» и на сегодняшний день единственный коллектив кавээнщиков с ограниченными возможностями здоровья, выступивший в телевизионной лиге КВН. Скриншот видео

В сети появилась запись игры команды КВН «Омутинка» на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» в Светлогорске, видео собрали из не вошедшего в эфир Первого канала. Выступление омутинцев удивило поклонников КВН, ребята – юмористы с особенностями здоровья, не только шутили на смелые темы об инвалидности, но и пели об этом.

Когда стало известно, что ребята вошли в двадцатку сильнейших «голосящих» команд КВН, тюменцам пришлось поволноваться.

– Еще ни разу по телевидению не показывали команду КВН, в которой участвуют инвалиды. Это признание нашего творчества. Если перепеть не получится, то может получится перешутить! – вспоминает руководитель команды КВН «Омутинка» Ирина Голубева.

Команда КВН «Омутинка» – это первый за 59 лет существования «Клуба веселых и находчивых» и на сегодняшний день единственный коллектив кавээнщиков с ограниченными возможностями здоровья, выступивший в телевизионной лиге КВН.

– У команды, которая сейчас выйдет на сцену, сегодня дебют не только на музыкальном фестивале, но и вообще на телеэкране. Живут эти ребята в небольшом селе Омутинка Тюменской области, никаких высоких титулов у них нет, но есть одна большая любовь игре КВН. Всероссийское общество инвалидов представляет команду КВН «Омутинка», – представил команду президент КВН Александр Масляков.

В «визитке» команды ребята представили все «достоинства» сибирской глубинки. Выступая в региональной лиге КВН «ЗАПСИБ», ребята сначала назывались «Тихий омут». Однако позднее кавээнщики решили сделать больший акцент на юмор из села. Родная лига это приняла, понравились новые шутки и в центральной «УРАльской лиге»: в Челябинске с ребятами работали редакторы КВН Михаил Гуликов, Ильхан Русаев, Артем Скок. Так «Омутинку» позвали в телевизионную лигу.

Для себя "Омутинка" ставила наивысшую цель - ребята мечтали сыграть в телевизионной лиге КВН. Мечта сбылась, однако по ТВ их так и не показали... Скриншот видео

– Мы приехали к вам из небольшого села Омутинка. Но вы не подумайте! Мы счастливы, что живем в селе! Ведь к нам никогда с концертом не приедет Ольга Бузова, у нас не выстроится очередь за новым айфоном, ну и проверять наших чиновников вряд ли уж когда приедет Владимир Путин.

– Все-таки есть еще на земле места, которые Бог бережет!

Политические шутки с сельским «говором» прошлись и по «социалке», и по чиновникам.

– Родные, знакомьтесь! Председатель Омутинки Любовь Петровна. А вы чё приехали?

– Хотелось бы обратиться ко всем слабослышащим и слабовидящим… к российским чиновникам…

А еще особые кавээнщики шутили о своих особенностях. Такое, казалось бы, язык не повернется сказать об инвалидах, но ведь пошутить над собой – всегда не грех.

– Мы узнали, что не так давно НАТО признало КВН секретным оружием Кремля. На наш коллектив вы всегда можете понадеяться! Ведь если что, они ничего не слышали (поднимает руку глухой и слабослышащий), они ничего не видели (поднимают руки два слепых и одна слабовидящая), ну а ему все равно никто не поверит… – завершили свое выступление артисты.

"Омутинка" везде с собой возит талисман - свинью. Иногда она становится "актером" номера. Скриншот видео

Однако после такого необычного выступления, сегодня активно набирающего просмотры в интернете, омутинские ребята звездами не проснулись – их номер не вошел в эфир Первого канала. Как рассказала журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» руководитель команды КВН «Омутинка» Ирина Голубева, редакторы пояснили, что эфир пришлось урезать – на них не хватило времени. А жюри сказали, что зритель еще не готов к такому специфическому юмору.

– Мы несколько лет играли в региональной лиге «ЗАПСИБ», ездили в «УРАльскую лигу», дошли до «Голосящего КиВиНа» и на этом закончилась карьера – она прекратила свое существование. Ребята – кто дома сидит, кто работает. Нам сказали, на нас нет финансирования, такая команда не особо интересна. (У кого мы только не спрашивали…) Нам сказали «На вас нет денег, ничего сделать не можем», – рассказала Ирина Голубева.

По мнению жюри, зритель к "особому" юмору не готов. Скриншот видео

Дополним, соперниками «Омутинки» на прошлогоднем фестивале «КиВиН» была команда земляков «Наполеон Динамит» Тюменской области. «Напы», известные своей «голосистостью» бились за титул в КВН много лет, и только в 2020 году сборная стала абсолютным победителем, завоевав «Большой КиВиН в золотом». С достойным финалом команда «Наполеон Динамит» завершила карьеру в «Клубе веселых и находчивых».

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