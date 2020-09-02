Сборная Тюменской области «Наполеон Динамит» выиграла «Большой КиВиН в золотом»

Золотых «птичек» тюменцам вручил ведущий Вальдис Пельш. Фото: Ирины Белобородовой

Главный приз музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН – 2020» «прилетел» в руки тюменской сборной КВН «Наполеон Динамит». Долгожданный приз напы уверенно выиграли у семи конкурентов. Фестиваль по традиции проходил в Светлогорске Калининградской области.

То, что «Напы» выбьются в лидеры игры, было понятно еще на этапе редактуры, когда все команды представляли свои выступления бессменному ведущему игры Александру Маслякову. Фото с https://t.me/kivin_2020

– Мы поехали немного другим составом. С нами не поехал Вячеслав Шмидт. Мы ехали туда с надеждой получить любого КиВиНа, настрой у нас был серьезный. Но вышло так, что мы взяли самую главную награду – «Большой КиВиН в золотом», – рассказала директор команды Ирина Белобородова.

Ввиду эпидемиологической ситуации в зале было в два раза меньше людей, зрители сидели через два кресла, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Фото с https://t.me/kivin_2020

То, что напы выбьются в лидеры игры, было понятно еще на этапе редактуры, когда все команды представляли свои выступления бессменному ведущему игры Александру Маслякову. Однако шли репетиции, шел отсев, и на главной репетиции участники понимали, что тюменской сборной можно претендовать не только на «любой «КиВиН», но взять один из главных призов музыкального фестиваля.

– После генеральной репетиции нам уже пророчили «КиВиНа в золотом», потому что мы были на порядок выше. Мы очень хотели «КиВиНа», у нас его никогда не было. Если с «Союзом» мы каждый год брали какого-нибудь «КиВиНа», в том числе и «Большого в золотом», то с «Наполеоном» «птичка» обходила нас стороной, и тут такое прилетело! Счастье было непередаваемое! Это невероятная для нас победа и жирная точка в завершении карьеры команды, – рассказала Ирина.

Скриншот с https://t.me/kivin_2020

Золотых «птичек» тюменцам вручил ведущий Вальдис Пельш. «Президентский КиВиН» от Александра Маслякова достался команде «Станция Динамо». «Большой КиВиН в светлом» «упорхнул» в руки «Сборной Татнефти», «Большой КиВиН в тёмном» – «Сборной Снежногорска». «Малый КиВиН в золотом» завоевала команда «Русская дорога», «Малый КиВиН в светлом» – «Армянская сборная», «Малый КиВиН в темном» – «Полуостров». Маленькие янтарные КиВиНы достались Полине Гагариной и «Уже не детям».