В Тюмени полным ходом идёт подготовка к отопительному сезону 2020 Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Пока тюменцы ждут тепла как на улице, так и дома (а мы рассказывали, когда в квартирах включат отопление), специалисты урало-сибирской теплоэнергетической компании УСТЭК вовсю готовятся к новому отопительному сезону. До его начала трудягам предстоит заменить 22,3 километра трубопроводов – это 83 объекта (3 – сверх плана). На 62 участках строительно-монтажные работы уже завершились, причём на трети из них – с опережением сроков.

Сложности есть всегда

Полным ходом идут работы во дворе домов №76 и №78 по улице Рижской. Пока там не пройти, не проехать, но совсем скоро жители получат удобный дворик с новыми инженерными коммуникациями. Здесь находятся три участка тепловой сети общей протяжённостью 203 метра, капитальный ремонт которых проводился в далёком 2008 году. Работы на первых двух участках уже завершились, третий участок будет готов к 15 сентября.

Кроме трубопровода планируется заменить конструкции и теплосетевое оборудование двух тепловых камер. По словам заместителя технического директора по ремонту Андрея Камаева, сейчас идёт замена сетей, которые расположены в границах двора.

Работы на ул. Рижской в Тюмени Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- Сложности есть всегда. Параллельно идёт работа по благоустройству двора и переносу кабелей, но со всем справляемся, - говорит Андрей Камаев. – Те трубы, которые меняли двенадцать лет назад, уже износились. Мы их меняем на новые, срок эксплуатации которых составляет 30 лет.

Больше мощности!

Самым масштабным объектом ремонтной кампании УСТЭК, без сомнения, является подкачивающая насосная станция №5 (или ПНС №5). Из-за того, что в городе появляются новые микрорайоны, появилась необходимость модернизации «подкачки», которую ввели в эксплуатацию аж 35 лет назад.

Подкачивающая насосная станция Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Чтобы поддержать необходимые параметры тепловой энергии, которая поставляется в отдалённые от ТЭЦ районы, требуется всё больше мощности. Благодаря современному, полностью автоматизированному, насосному оборудованию производительность ПНС увеличится с 7,5 до 10 тысяч кубометров в час. Это позволит УСТЭК улучшить качество предоставляемых услуг теплоснабжения. Завершить работы планируется до наступления отопительного сезона.

Работа ведётся практически нон-стоп Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Как отметил представитель подрядчика Максим Тагильцев, работы идут по плану, хотя случаются и внештатные ситуации, связанные с коронавирусом.

- Работы стартовали в мае, но сложная эпидемиологическая ситуация сказывается на поставке материалов. Доходит до того, что поставщики не могу отгрузить необходимое количество деталей и приходится их заменять на аналоги, - говорит Максим. – Тем не менее, я думаю, что 15 сентября мы объект запустим. Основное оборудование мы не меняли, только вспомогательные материалы и удерживающие конструкции.

Менять насосы не станут - только вспомогательные материалы Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Жить с комфортом

Наконец, участок тепловой сети по улице Максима Горького – это объект инвестиционной программы УСТЭК на 2020 год. Этот проект призван увеличить пропускную способность теплосети. Чтобы качественно поставлять тепловую энергию жителям центрального района и района Дома обороны, необходимо увеличить диаметр теплотрассы, проложенной почти 60 лет назад.

Трубы меняют на новые Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Новые трубам диаметром 800 мм и с системой оперативно-дистанционного контроля проложат в железобетонных каналах, которые предназначены для защиты от коррозии и воздействия грунтовых вод. Как итог – зимой людям будет комфортнее и теплее жить в квартирах.