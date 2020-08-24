Тюменцам сообщили, когда в квартирах появится тепло

Тюменцам объяснили, когда в квартирах появится тепло. Фото: Вадим Бегун

Вопрос готовности города к зиме находится на особом контроле администрации Тюмени. Горожанам рассказали, когда тепло появится в квартирах.

– Отопительный период начнётся не позднее чем через пять суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше +8 градусов. В этой работе упор в первую очередь будет сделан на готовность объектов теплоснабжения. В строительном сезоне 2020 года единой теплоснабжающей организации предстояло заменить более 21 километра тепловых сетей. На сегодняшний день 16 километров сетей уже отработаны, – сообщил заместитель главы города Павел Перевалов.

Он напомнил, что после промывки внутренних сетей, опрессовки, проверки теплообменников и приборов учёта тепла УК должна обратиться в специально созданную при департаменте городского хозяйства комиссию, которая оценит её готовность к зиме. Паспорт готовности на каждый дом можно получить до 15 сентября.