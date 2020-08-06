В Тюмени на покупателя стройматериалов обрушилась паллета с плитами: мужчина погиб

Фото с сайта СУ СК РФ по Тюменской области

Ужасная трагедия произошла 4 августа в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен». На 33-летнего покупателя с погрузчика обрушились строительные материалы, парень погиб на месте. В связи с ЧП следователи проводят проверку.

По предварительным данным, в день трагедии 33-летний мужчина приехал в торговый центр, чтобы купить стройматериалы. В зоне выгрузки товара водитель погрузчика стал загружать плиты из древесной стружки в машину посетителя. В какой-то момент погрузчик повело в сторону и плиты упали на покупателя, который в этот момент стоял рядом.

Со множественными переломами мужчину доставили в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, сообщили сегодня в следственном управлении СКР. Для более детального расследования следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также опросили свидетелей.

Обрушившиеся паллеты в "Леруа Мерлен". Фото с сайта СУ СК РФ по Тюменской области

Ранее с просьбой помочь восстановить обстоятельства трагедии к очевидцам обратилась вдова погибшего. Тюменка Анастасия Попова написала в социальных сетях, что ищет свидетелей гибели своего супруга. 32-летняя женщина призвала тюменцев помочь ей в поисках правды о смерти мужа, она опубликовала пост в одном из популярных городских пабликов накануне, 5 августа.

– Очевидцев гибели человека 4 августа 2020 года в 18.00 прошу откликнуться, – написала она. – Я там не была и подробностей не знаю, поэтому ищу очевидцев.

Со слов женщины, вес груза – стопки плит ОСБ – составлял около 400 килограммов. Под сообщением тюменки жители оставили уже более 150 комментариев. Многие выражают соболезнования.

В то же время часть жителей отмечают, что причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности при проведении погрузочных работ. Однако степень вины должны определить следственные органы.

Тем временем в «Леруа Мерлен» сожалеют о произошедшем.

– Действительно, 4 августа в магазине произошел несчастный случай. Сейчас идёт следствие, мы активно сотрудничаем с полицией по этому вопросу и, к сожалению, не можем комментировать до окончания расследования, – отметили в гипермаркете.

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