«Погиб мой муж»: тюменка ищет свидетелей гибели супруга, на которого обрушились паллеты

Погибшему тюменцу было 33 года, трагедия оставила без отца двух маленьких дочек

Тюменка Анастасия Попова ищет свидетелей гибели своего супруга. По ее словам, несчастье случилось 4 августа в крупном сетевом строительном гипермаркете Тюмени, что находится на ул. Мельникайте. 32-летняя вдова призвала тюменцев помочь ей в поисках правды о смерти мужа, она опубликовала пост в одном из популярных городских пабликов накануне, 5 августа.

– Очевидцев гибели человека 4 августа 2020 года в 18.00 прошу откликнуться, – написала она. – Я там не была и подробностей не знаю, поэтому ищу очевидцев.

Вдова ищет свидетелей гибели супруга. Скриншот из паблика"ЧС Тюмень" "ВКонтакте"

К автору посыпались комментарии и вопросы подписчиков. Многие стали высказывать свои предположения о происходящем.

– Магазин не хочет портить свою репутацию и не дает никаких комментариев. Камеры есть, и есть с них запись. Давайте вы не будете давать свои комментарии «наверняка» или как. Погиб мой муж. С высоты упали паллеты более 400 кг и раздавили... Я написала сюда, чтоб узнать что-либо от свидетелей, если такие имеются, – пояснила Анастасия.

Погибшему тюменцу было 33 года, трагедия оставила без отца двух маленьких дочек.

Известно, что на место происшествия выезжала полиция. Сейчас обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи регионального управления СКР. Комментарии от магазина, департамента здравоохранения Тюменской области и регионального СУ СКР ожидаются.