2020-06-25T15:41:55+03:00
Общество

«Тут ад!»: тюменцы встали в огромной пробке на мосту на улице Мельникайте

По словам автомобилистов, ехать в сторону улицы Дружбы сейчас не стоит
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы встали в огромной пробке на мосту по улице Мельникайте. Фото - "ЧС Тюмень".Тюменцы встали в огромной пробке на мосту по улице Мельникайте. Фото - "ЧС Тюмень".
Изменить размер текста:

В Тюмени на мосту на улице Мельникайте образовалась огромная пробка. Автомобилисты утверждают, что ехать сейчас из города в сторону улицы Дружбы не стоит: «Только время потеряете».

По данным международной картографической компании «2Гис», на мосту произошло дорожно-транспортное происшествие. Пользователи приложения сообщают, что здесь столкнулись «Газель» и «Лада-Калина».

«45 минут стою, едьте через Профсоюзную или купите вертолет», «Не езжайте сюда, тут ад!», «Давайте пока мост поможем построить, чего стоим просто так», – такие сообщения оставляют местные жители. Один из самых находчивых горожан предлагает обменять свою машину на аналогичную, только поближе к выезду из пробки.

Некоторые автолюбители предполагают, что пробка может быть связана с тем, что в городе с сегодняшнего дня, 25 июня, возобновили свою работу торгово-развлекательные центры. Как раз по мосту на Мельникайте можно проехать к одному из них – ТРЦ «Сити Молл».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сотни тюменских автомобилистов заполонили парковку у торгово-развлекательного центра «Кристалл», который находится на улице Менделеева, 1а. Дело в том, что сегодня, согласно постановлению правительства региона, ТРЦ возобновили свою работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Шопинг-терапия»: в Тюмени сотни автомобилистов заполонили парковку у открывшегося ТРЦ

Сегодня, 25 июня, торговым центрам разрешили работать (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Минкультуры России планирует продлить Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» до Волги
По словам Министра культуры РФ Ольги Любимовой, уже запланированы комплексные ремонтно-реставрационные работы на 25 объектах, входящих в состав Мемориального комплекса музея-заповедника «Сталинградская битва»
Чеснок: как вырастить хороший урожай
Чеснок сложно переоценить – это очень популярная у нас культура, потому его мы используем для профилактики простудных заболеваний. И его несложно вырастить на участке, главное знать основные правила выращивания, посадки и ухода в открытом грунте
Говорят не "простите", а "освободите": Министр культуры Москвы рассказал о ключевой дискуссии вокруг дела Серебренникова
Александр Кибовский ответил на вопросы о работе библиотек и кинотеатров после пандемии. Вопросы в студии Радио "Комсомольская правда" задавала Тина Канделаки
Новости 24
Тюменская область – в лидерах по тестированию населения на коронавирус
Правительство Тюменской области и «МСП Банк» сформируют благоприятный инвестиционный климат
В Тюменской области создадут 8 тысяч временных рабочих мест
Зиннат Садыков призвал тюменцев высказать позицию по поправкам в Конституцию
Тюменцы испытывают удачу в викторине «Время Побед»
Сбербанк расширяет сеть интернет-эквайринга в Тюменской области
Специалисты Роспотребнадзора обследовали избирательные участки
«Шопинг-терапия»: в Тюмени сотни автомобилистов заполонили парковку у открывшегося ТРЦ
Александр Моор рассказал тюменцам о безопасности на избирательных участках
Тюменка выиграла автомобиль на фестивале «Время Побед»
Общественники контролируют безопасность тюменцев на избирательных участках
МегаФон запускает решение для онлайн-мониторинга воды
В Тюмени разрисуют трансформаторные подстанции
Тоболячка перевела мошеннику крупную сумму на «операцию» маме знакомой
В первый день фестиваля «Время Побед» тюменцы выиграли фены и микроволновки
В Тюмени действуют порядка 80 нелегальных рынков
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 июня 2020 года увеличилось на 49 человек
В Тюменской области продают бывший санаторий с термальной скважиной
В Тюмени на участках для голосования соблюдены все меры безопасности
Проезд между улицами Таллинской и Энергостроителей в Тюмени закроют для движения
На двоих почти сто штрафов: в Тюмени автоинспекторы задержали крупных должников
В лифте одного из домов Тобольска умер мужчина с ножевым ранением
Тобольский медик, заразившийся коронавирусом, стал инста-блогером