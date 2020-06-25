«Тут ад!»: тюменцы встали в огромной пробке на мосту на улице Мельникайте

В Тюмени на мосту на улице Мельникайте образовалась огромная пробка. Автомобилисты утверждают, что ехать сейчас из города в сторону улицы Дружбы не стоит: «Только время потеряете».

По данным международной картографической компании «2Гис», на мосту произошло дорожно-транспортное происшествие. Пользователи приложения сообщают, что здесь столкнулись «Газель» и «Лада-Калина».

«45 минут стою, едьте через Профсоюзную или купите вертолет», «Не езжайте сюда, тут ад!», «Давайте пока мост поможем построить, чего стоим просто так», – такие сообщения оставляют местные жители. Один из самых находчивых горожан предлагает обменять свою машину на аналогичную, только поближе к выезду из пробки.

Некоторые автолюбители предполагают, что пробка может быть связана с тем, что в городе с сегодняшнего дня, 25 июня, возобновили свою работу торгово-развлекательные центры. Как раз по мосту на Мельникайте можно проехать к одному из них – ТРЦ «Сити Молл».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сотни тюменских автомобилистов заполонили парковку у торгово-развлекательного центра «Кристалл», который находится на улице Менделеева, 1а. Дело в том, что сегодня, согласно постановлению правительства региона, ТРЦ возобновили свою работу.

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