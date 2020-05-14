В Тюмени во время реставрации старейшего храма рабочие откопали гроб с останками

В Тюмени рабочие ООО «Дизайн-2000», которые занимаются реконструкцией Спасской церкви, неожиданно для себя обнаружили захоронение: гроб с человеческими останками. Это случилось во время выполнения работ по раскопке подвала алтарной части северного придела церкви.

Как долго существовало захоронение и кому именно могут принадлежать останки, предстоит выяснить в рамках судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время сотрудники Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области разработали план мероприятий по определению правового статуса обнаруженной находки.

Сейчас реставрационные работы в церкви приостановили. Фото - Следственный комитет по Тюменской области.

Комиссия, в состав которой включены археологи и искусствоведы, уже осмотрела захоронение. Принято решение об отсутствии оснований для проведения дополнительных археологических исследований.

Стало известно, что в самое ближайшее время местные следователи вместе со специалистами-реставраторами подымут гроб для последующих следственных действий. На сегодняшний день ремонтно-реставрационные работы на объекте приостановлены.

По факту обнаружения останков проводится доследственная проверка. Фото - Следственный комитет по Тюменской области.

По факту обнаружения останков проводится доследственная проверка. Предположительно, они могут принадлежать известному купцу и меценату Андрею Ивановичу Текутьеву. Всю свою жизнь Текутьев прожил в Тюмени. Здесь он построил каменный театр и больницу, открыл городскую библиотеку и прочее.

В 1899 году он стал городским головой Тюмени и эту должность занимал до 1911 года. 21 июля 1906 года был удостоен звания «Почетный гражданин города Тюмени» за свою благотворительную деятельность.

Это могут быть останки известного купца Андрея Текутьева. Фото - Следственный комитет по Тюменской области.

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