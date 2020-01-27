2020-01-27T11:21:09+03:00
Общество

В центре Тюмени реставрируют Спасскую церковь

На работы выделено более двухсот миллионов рублей
Вадим Бегун
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В центре Тюмени реставрируют Спасскую церковь.В центре Тюмени реставрируют Спасскую церковь.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени приступили к реставрации старейшего храма – Спасской церкви. В настоящее время горожанам рядом с объектом культурного наследия ходить запрещено: рабочие установили соответствующие знаки.

Здание уже огорожено забором, за которым ведутся работы. Продлятся они целых два года. Известно, что здесь отреставрируют кладки стен, сводов, восстановят утраченные фрагменты росписи, отремонтируют кровлю, фасады здания, системы инженерного обеспечения, а также благоустроят прилегающую территорию.

Работники поставили забор. Фото: Вадим Бегун

Работники поставили забор.Фото: Вадим Бегун

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на реставрацию Спасской церкви из регионального бюджета планируется выделить 243 миллиона рублей. Заказчиком является управление капитального строительства.

Также ранее глава региона Александр Моор рассказывал, что у этого здания была непростая судьба: раньше здесь было общежитие для рабочих, архив, библиотека и институт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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