Стало известно, когда тюменцам разблокируют транспортные карты

Заместитель начальника Главного управления строительства региона Андрей Чистяков рассказал, при каких условиях тюменцам разблокируют льготные транспортные карты. По его словам, в этом году льготники составляли практически половину пассажиров общественного транспорта.

– Мы постоянно мониторим ситуацию. Штаб будет оперативно рассматривать возможность разблокировки транспортных карт, как только ситуация будет существенно улучшаться, – заявил Андрей Чистяков.

Чиновник ответил на вопрос из социальных сетей, почему продавцам нельзя разблокировать карты, на что тот ответил, что не хотелось бы подвергать опасности жизнь и здоровье всех людей, которые сейчас вынуждены осуществлять трудовую деятельность.

– Хотим, чтобы количество поездок было минимальным, и предлагаем работодателям перейти на альтернативные виды работы, предоставить отпуск и возможность не приезжать на работу именно этим категориям граждан, – отметил замначальника ведомства.

Также он рассказал, что исключение было сделано только для медицинских работников и тех, кто ежедневно трудится, поддерживая безопасность и санитарно-эпидемиологическую обстановку в области. Такие люди могут обратиться в департамент здравоохранения региона и получить соответствующую незаблокированную карту, по которой можно ездить. Чиновник пояснил: если человек является работником государственной федеральной структуры, то выдавать ему карту будет департамент здравоохранения, если же частной, то необходимо взаимодействовать с Управлением Росздравнадзора по Тюменской области.

– С начала марта до 28 марта льготными поездками пользовались порядка 60 тысяч человек, они регулярно совершали 160 тысяч поездок. С момента ограничения действия транспортных карт 28 марта поездки продолжались. Более того, порядка 15% таких поездок совершались людьми старше 65 лет. Очевидно, что порядка двух тысяч человек нарушали прямой запрет на выход из дома. С учетом того, что каждый человек за день взаимодействует как минимум с десятью другими людьми и может быть потенциальным носителем заболевания, было принято решение о блокировке абсолютно всех транспортных карт без ограничения по возрасту, – резюмировал Андрей Чистяков.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что пожилым тюменцам заблокировали транспортные карты. Тогда, 31 марта, заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских заявляла, что меры по разобщению людей не сработали: они продолжают посещать магазины, прогуливаются, очень много ездят на личном и общественном транспорте.

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