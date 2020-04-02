«Попросили дети»: россиянин превратил нерабочую из-за коронавируса неделю в новогодние праздники

Новый год в апреле у себя дома объявил тюменец Павел Антонов. Все ради детей и «погоды в доме». Достали с полки ёлку, нарядили ее, зажгли гирлянды. На столе – оливье и игристое. На лицах – улыбки!

– Новый год в апреле попросили дети. Точнее, это было 29 марта. Жена, когда увидела видео, расплакалась от милоты и попросила не выкладывать, но через пару дней мы договорились, – поделился семейной историей с корреспондентом «Комсомольская правда» – Тюмень» Павел.

Друзья благодарят тюменца за оригинальную идею отпраздновать Новый год в апреле

Как по волшебству, аккурат в «апрельский» Новый год у Антоновых за окном пошел снег. Дело в том, что уже три года как семья переехала в Санкт-Петербург, еще осваиваются.

– Сейчас сидим на карантине. В холостые годы я и не подумал бы сидеть дома, а сейчас есть ответственность за семью. Реально уже четвертый день не выходим. Еду заказываем на дом, благо доставка из гипермаркетов бесплатная. Мусор выношу ранним утром – привычка вставать рано осталась с Тюмени. Витамин С, спектакли по интернету и проветривание, – поделился распорядком дня Павел.

На праздничный поступок тюменца вдохновил телеведущий Владимир Познер.

– Ёлка в марте? Почему нет, если просят дети? – решил глава семьи.

Ёлкой и гирляндой молодые родители не ограничились. Чтобы создать по-настоящему новогоднее настроение, тюменцы приготовили оливье, поставили на стол мандарины и, конечно, шампанское. Неудивительно, что друзья Антонова вдохновились его примером.

Тюменец устроил Новый год в апреле для своих детей, будучи на карантине из-за коронавируса

– Обращение Путина, каникулы на работе, куча еды и алкоголя. 2020 запустился не очень, самое время начать заново, – заметил один из подписчиков Павла.

Земляки с улыбкой восприняли инициативу тюменца: комментируют, постят свои «новогодние» снимки c хештегом #Новыйгодвапреле, а чаще – хвастаются карантинным Новым годом в директ.

Друзья Антонова вдохновились его примером

На праздничный поступок тюменца вдохновил телеведущий Владимир Познер.

– По аналогии прекрасной истории полицейского из книги «Одноэтажная Америка» Владимира Познера (я оставлю ее под постом), я считаю сложившееся обстоятельство – карантинное время – прекрасной возможностью для семейного сплочения. Вдруг один из дней действительно останется последним? Что мы будем вспоминать в конце, м? – Задал вопрос друзьям Павел Антонов.– Сейчас мы имеем возможность, например, быть более податливыми к просьбам детей. Все утро они просили у меня поставить елку. Круто? Круто! Кайфово! Оставайтесь здоровыми! По возможности отсидитесь дома! – Обратился к подписчикам молодой папа.

Фото: скриншот со страницы Павла Антонова в Instagram

В Тюмени Павел был ведущим утреннего шоу на городской радиостанции. В Питере Парень-Кепка (таков его ник в Instagram) поставил творчество на второе место.

– Творчество у меня как отдушина, свободное от заработка время. Искреннее, независимое и не востребованное. До карантина два года работал риелтором, чтобы досконально изучить город во взрослой жизни, нужно поработать либо риелтором, либо таксистом. В такси семья – это не отпустила, – шутит тюменец.

Оказавшись взаперти в четырех стенах, семейство не только празднует Новый год в апреле, но и записывает добрые детские песни, чем также делится в Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="900" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/770362" frameborder="0"></iframe> Тюменец устроил Новый год в апреле для своих детей, будучи на карантине из-за коронавируса.Молодой папа Павел Антонов преподнес детям удивительный подарок: по просьбе двоих ребятишек он нарядил ёлку, зажег гирлянды, достал мандарины. Так тюменская семья превратила карантин в Новый год.Ирина Ромашкина

А ЕЩЁ…

Это не единственный позитивный челлендж, запущенный тюменцами в период повышенной готовности из-за коронавируса. Многие спортивные инструкторы запустили онлайн-тренировки для тех, кто разумно предпочитает переждать пандемию новой коронавирусной инфекции дома.

Тюменский спортсмен Станислав Кокорин, один из самых титулованных российских скалолазов, десятикратный победитель Кубка мира, дважды чемпион России, как и все спортсмены, вынужден тренироваться дома. В своем Instagram он запустил уже не один челлендж для своих коллег. Сейчас скалолазы пытаются осилить очередное задание Станислава – пролезть под стулом и, не свалившись, сесть на него вновь.

Кроме того, тюменцы предлагают подборки книг, фильмов, сериалов, делятся идеями для домашних развлечений и хобби.

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