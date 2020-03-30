Карантикулы: в первые выходные нерабочей недели тюменцы жарили шашлыки, гуляли в парках, беседовали на лавочках

28 и 29 марта, первые выходные объявленной президентом нерабочей недели, тюменцы встретили празднично. Солнечная весенняя погода нашептала горожанам прогулки в скверах и парках, выезд на шашлыки и спортивные встречи. Не стали исключением ни стар ни млад, вопреки всем наставлениям властей, предупреждавших об опасности новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Почему надо сидеть дома, а не гулять 00:00 00:00

В самоизоляции

Сидишь себе три дня дома в самоизоляции как сознательный, ответственный, образованный человек. Мой обычный вылаз в город за последние четыре дня – в ближайший магазин и домой. Непременно в маске и в очках. Маму вообще не выпускаем из дома: она диабетик, с осложнениями уже, к тому же полгода назад был микроинсульт. Любые болячки лечатся непросто. Так что еда, лекарства, прочие потребности для самой любимой женщины подаются чуть ли не к дивану перед телевизором. Общаемся по телефону или по видеочату. В магазин ходит внук, он приехал еще до каникул. Больше к ним никто не приходит, на всякий случай. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай.

Из-за коронавируса тюменцам рекомендуют оставаться домаФото: Ирина Ромашкина

С 28 марта многим непросто, список тех, кого ограничили в труде и занятости, немаленький. Легче перечислить, кому можно работать. Всех попросили изолироваться, разобщиться, дистанцироваться. Тяжело активистам. Многие спортинструкторы уже с субботы готовили своих клиентов к онлайн-марафонам, веб-занятиям – предприимчивые всегда найдут путь к развитию. Так и тюменский бизнес, особенно пострадавшие из-за коронавируса рестораны, собрали остатки еды, закрыли двери – и по домам, в самоизоляцию. Кто смог, перешел на доставку. Чтобы бизнес не погиб от таких мер профилактики, региональное правительство предприняло беспрецедентные меры: обнулило до конца 2020 года налоги для малого и среднего бизнеса, и многое другое. Только оставайтесь дома, пожалуйста.

Тюменским семьям выплатят по пять и две тысячи рублей в качестве меры поддержки из-за коронавирусаФото: Ирина Ромашкина

На разведку

Листаешь ленту соцсетей и сообщениям из соседних регионов диву даешься: несмотря на уговоры и предупреждения властей, в первые же дни нерабочей недели жители выезжают за город на шашлыки, гуляют в скверах и парках, ходят по гостям. А что у нас? Не проведать ли мне тюменское общество?

Выхожу во двор. Мирно и спокойно: мало прохожих, машин полно во дворе. Стало быть, все дома. Захожу за угол, на детскую площадку: вот они! Все дети забрались толпой на один корабль. Кругом мальчишки бегают, кто-то куртки поснимал, про шапки и речи нет. В футбольной клетке ребята гоняют мяч. Один мальчик, правда, был в медицинской маске – определили победительницу в номинации «Самая сознательная мама».

Из-за коронавируса школьникам продлили каникулы до 12 апреляФото: Ирина Ромашкина

Старики-разбойники

Иду к супермаркету, к киоскам. Люди снуют, хотя их гораздо меньше. Впрочем, продуктовые магазины по логике вещей сейчас должны быть основным центром притяжения населения. Многие магазины закрыты, даже хозяйственные. А вот уличная торговля почему-то работает.

Дошла до сквера Депутатов. Кругом толпы гуляющих людей, родители с детьми, пенсионеры, молодежь. Навстречу мне идет дедушка – без медицинской маски, да даже без шапки! Как же так?!

– Почему гуляете?

– Мы больные, нам надо хоть минут 10 – 15 подышать.

– По всей России введен режим самоизоляции. Губернатор попросил пожилых людей сидеть дома. Вы почему не дома?

– Я больной, мне надо на улице побыть, свежим воздухом подышать.

– А если заразитесь?

– А мне уже нечего бояться. Я инвалид второй группы. Мне девятый десяток лет!

Согласно указу президента ветераны получат выплаты к 75-летию Победы уже в апреле.Фото: Ирина Ромашкина

Виктор Константинович рассказал, что на прогулку его отправила вторая половина, да и сама куда-то побежала по делам. Про самоизоляцию он и не слышал: телевизор не любит смотреть, газеты читает редко, в поликлинику ходит опять же супруга. Ни сын, ни жена не сказали ему, что в регионе всем нужно оставаться дома. Нерабочая неделя? Что это? Для людей старой закалки и так непросто дается пенсия: сиди и ничего не делай – это не по-советски.

– Про коронавирус что-то слышал. Но если супруга не растолкует, сам не разберусь. На пенсии сидеть скучно, да и голова начинает болеть. Вторая половина пошла по делам, а меня гулять отправила. Вот дошел до конца сквера, а теперь пойду назад, чтобы не потеряться. Больше не буду выходить, – пообещал мне ребенок Великой Отечественной войны Виктор Константинович.

В первые выходные нерабочей недели тюменцы массово вышли гулятьФото: Ирина Ромашкина

Благо на улицы уже вышли молодежные патрули: общественники расскажут пенсионерам о режиме повышенной готовности и о том, почему важно оставаться дома. Дальше иду во двор. В зеленом уголке поодаль от многоэтажки вижу трех подружек-пенсионерок на лавочке. Обращаюсь к бабушкам:

– Вы почему не на самоизоляции?

– Нам же надо подышать!

– Я после инфаркта вышла подышать. Мне положено подышать свежим воздухом.

– Я с магазина шла да присела. А мне нет 65 лет!

– Мы никуда не ходим, сидим далеко от той стороны (имеют в виду – от тротуара и подъездов. – Авт.).

– Но между собой-то общаетесь?! Вот человек из магазина идет.

– Но в магазин же разрешили ходить.

– А я как не хожу в магазин? Я живу вообще одна! Тогда пусть мне носят что-то поесть!

– Так носят же.

– Где?!

– Вам надо позвонить в социальную службу.

– Сейчас шарлатанов много развелось. Мы дверь не откроем.

– Главное, вы не болейте, мы-то уж старые. Мы посидим еще немножко и домой пойдем.

Людмила, которая после инфаркта восстанавливается в разговорах с подружками подальше от подъездов, собралась в понедельник в поликлинику сдавать анализы, а потом на прием к врачам в Патрушева – 2, 7, 8, 9 апреля. Говорит, прием не переносят: ни звонка, ни СМС не было.

Береженного Бог бережет

Пандемия же. Где, как не в больницах, легче всего подцепить инфекцию, где-нибудь в очереди, имею в виду. Департамент здравоохранения Тюменской области накануне объявлял, что поликлиники работают в обычном режиме, однако, по возможности, лучше остаться дома, людям группы риска обеспечат медицинское обслуживание на дому. Кому быть, а кому лучше миновать медучреждения? За дополнительными разъяснениями я обратилась в департамент здравоохранения.

– Сложно ответить на вопросы. Всё зависит от человека, его заболевания и необходимости обратиться к врачу. Если ему, к примеру, обязательно планово сделать рентген, чтобы не умереть, рентген же не привезут домой. Надо звонить в свою поликлинику и обсуждать, – пояснила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

Парковки Гилёвки были полны в первые выходные нерабочей неделиФото: Ирина Ромашкина

Ура, карантикулы!

Возмущенная пренебрежением общества к мерам профилактики, я отправилась проверить в один из самых популярных центров притяжения горожан – любимую тюменцами Гилёвскую рощу. Будто вернулась в школу, когда всем объявили карантин, а твои одноклассники хвастаются, что гуляют, тогда как твоя мама тебя на улицу не пускает: «Осторожно, эпидемия!».

И точно! В парке полно людей. Картина маслом – «Тюмень активная»! Люди катаются на велосипедах, роликах, скейтбордах, занимаются спортом, гуляют с детьми, и, конечно, все шашлычные зоны в Гилёвке заняты. Одно меня удивляет более всего: ведь большинство этих людей имеют право на выплату в размере 5 тыс. рублей, отсрочку по кредитам и другую соцподдержку, которая также была озвучена президентом, однако самоизоляцию, по их мнению, соблюдать не обязаны.

– У нас выходной, мы выбрались на шашлыки. А кто мне запретит выходить? Самоизоляция – это же рекомендация. А мы давно не виделись с друзьями, наконец-то встретились, – объясняет свой отдых Иван Шмелев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/769606" frameborder="0"></iframe> Нерабочая неделя в Тюмени. Прогулка по Гилёвской роще 29 марта 2020 года.В первые выходные нерабочей недели, 28 и 29 марта 2020 года, тюменцы жарили шашлыки, гуляли в парках, беседовали на лавочкахИрина Ромашкина

Сняла видео на телефон, чтобы показать читателям «Комсомолки» масштабы несознательности нашего общества. И убежала домой, потому как дамы подшофе грозили мне недобрыми словами.

Вместо самоизоляции тюменцы устроили отдых на природе. Фото: скриншот

Решила вечером съездить в центр города и проверить там обстановку, да только хватило соцсетей. Коллеги уже завалили свои страницы постами с фотоснимками лучшего города Земли, наполненного гуляющими тюменцами. Многие жители областной столицы осуждающе отозвались о происходящем, говорят, что все выходные на «Верхнем бору» были заняты мангальные зоны, в Гилёвке тоже не пробиться, люди отдыхают за городом, гуляют на набережной и Цветном бульваре. В общем, жизнь бурлит!

Это по-нашему. Будто детям сказали, что нельзя сделать, и они сделали в точности наоборот. Несмотря на то, что 29 марта в Тюмени стало на одного зараженного коронавирусом больше.

КСТАТИ

По данным администрации Тюмени, 28 марта воспользоваться общественным транспортом пытались более 7 тыс. пенсионеров, а 29 марта 877 пожилых тюменцев старше 65 лет совершили поездки в автобусах. С 30 марта в случае нарушения режима самоизоляции карты пенсионеров будут блокировать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/769619" frameborder="0"></iframe> Тюменцы начали нерабочую неделю с шашлыков.Из-за коронавируса жителей Тюменской области попросили ограничиться в поездках, по возможности остаться дома. Но многие в первые же выходные нерабочей недели самоизоляции предпочли отдых на природе.Ирина Ромашкина

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