Юные тюменцы сразятся в мини-футбол. Фото: c cайта 2ГИС

Предстоящие выходные пройдут для областной столицы под знаком спорта. Так, 23 января, в воскресенье, стартует традиционное первенство города Тюмени по мини-футболу среди юношей.

За звание сильнейших будут соревноваться юноши в четырех возрастных группах: 2006 – 2007 г. р., 2008 – 2009 г. р., 2011 – 2012 г. р. и 2013 – 2014г. р.

Финальные баталии первенства запланированы на конец декабря 2022 года. А первые игры стартуют уже 23 января в 9.00 на базе спортивного комплекса «Строймаш» (Индустриальная, 49а).

Сегодня уже подали заявки на участие команды: «Тура 08», «Тура 09», «Тура-08-2», «Юпитер 08-1», «Юпитер -08-2», «Строймаш 08 (Елкин О. В.)», «Суходолье 09», «Футбол класс», «Рубин 08», «Рубин 09», «Суходолье 08», «Прибой 09-1 (Горелов К. В.)», «Прибой 09-2 (Горелов К. В.)», «Геолог», «Прибой 06», «Старт 21 век», «Строймаш 06 (Елкин О. В)», «Суходолье 07-1», «Суходолье 07-2», «Олимп», «Сибирь 07», «Прибой 07-1», «Прибой 07-2», «Прибой 07-3», «Стрела», «ЖМФК».

Всего в турнире принимают участие более 300 игроков.

Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. Игроки в составе команд награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. Четыре игрока в каждой возрастной группе награждаются статуэтками по номинациям.

Исполнительный директор Тюменской городской федерации футбола Илья Дорожкин отметил, что с каждым годом турнир не теряет своей популярности, наоборот, прирастает участниками, а также отрадно видеть, как растет профессионализм игроков, как ребята оттачивают свое мастерство.