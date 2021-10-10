В Тюмени запустят движение по новой развязке по Мельникайте – Дружбы. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени скоро запустят движение по новой развязке по Мельникайте – Дружбы. Об этом сообщил на своей страничке в «Инстаграм» глава города Руслан Кухарук. Вместе с представителями подрядчика, а также депутатами он высадил у путепровода деревья. Всего, по словам мэра, высажено около тысячи деревьев – это дополнительные обязательства и желание организации благоустроить территорию.

– Это один из самых напряженных участков дороги. Новая развязка важна для жителей этого района, которые ежедневно выезжают в центр города. В скором времени движение будет открыто. Когда специалисты приступали к проектированию этого участка транспортной развязки, я поставил задачу сократить, попадающие под вырубку деревья. Строители нашли технические решения, – рассказал Кухарук.

Фото - kuharuk_ruslan.

Он также отметил обеспокоенность тюменцев судьбой парка имени Гагарина, который находится непосредственно у развязки. Мэр заверил, что все деревья в целости и сохранности. Теперь городские власти приступают к следующему этапу проектирования развязки – в сторону улиц Тимофея Чаркова и Щербакова.

– Радует, что с каждым годом присоединяется все больше и больше жителей. Все чаще с нами трудится молодежь и семьи с детьми. А главное – трудовые коллективы вносят свой посильный вклад в благоустройство города. Субботники объединяют людей, неравнодушных к облику Тюмени. А работа на свежем воздухе дарит заряд бодрости и отличного настроения, – резюмировал градоначальник после высадки деревьев у путепровода.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областной столице открыли дополнительную полосу для движения по улице Мельникайте в сторону Дружбы. Теперь транспорт по ней движется в два ряда.

– Для удобства выезда на улицу Дружбы с левым поворотом установили новый светофор с правой стрелкой. Движение в сторону Мельникайте осуществляется в прежнем режиме, проезжая часть расширена до двух рядов, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.