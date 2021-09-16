На строящейся развязке Мельникайте – Дружбы в Тюмени открыли допполосу

На строящейся развязке Мельникайте-Дружба в Тюмени открыли допполосу. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени открыли дополнительную полосу для движения по улице Мельникайте в сторону Дружбы. Теперь транспорт по ней движется в два ряда.

– Для удобства выезда на улицу Дружбы с левым поворотом установили новый светофор с правой стрелкой. Движение в сторону Мельникайте осуществляется в прежнем режиме, проезжая часть расширена до двух рядов, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Сейчас специалисты мониторят работу светофора. При необходимости режим подкорректируют. Кстати, движение по новой схеме будет осуществляться до открытия новой транспортной развязки.

ГИБДД рекомендует автомобилистам быть внимательнее и строго соблюдать требования светофоров и дорожных знаков. Надо выбирать безопасную скорость на участке с изменившейся организацией дорожного движения.