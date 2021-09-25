На реставрацию уличного музея в селе Боровлянка Голышмановского округа потратили 45 тысяч рублей. Фото - golyshmanovo.admtyumen.ru.

На реставрацию уличного музея в селе Боровлянка Голышмановского округа потратили 45 тысяч рублей. Инициативные педагоги получили грант от муниципального благотворительного фонда «Наше время».

На эти средства обновили помещения музея под открытым небом «Крестьянское подворье Сибири» и пополнили экспозиции.

– Оборудовали навес с макетами домашних животных и птиц, – рассказала заведующая отделением боровлянской школы-филиала голышмановской школы № 2 Наталья Брылина. – В избу добавили люльку, заменили макет печи, поправили забор, отремонтировали колодец-журавль, который заметно постарел от времени. Мы открыли музей в 2016 году, кстати, тоже на грантовые средства. Всё это время его посещали не только местные жители, но и туристы, студенты, историки, приезжающие из Тюмени и области.

В Боровлянском уличном музее среди экспонатов – жернова, угольные утюги, плуги, самовары с сапогом, керосиновые лампы, стиральные доски – всё это сохранилось у местных жителей. С конца сентября здесь начнут проводить экскурсии и квесты.