Победители тюменского проекта вошли в топ участников китчинга российской креативной недели. Фото - creativityweek.ru.

В конце августа в Москве состоялась Российская креативная неделя. На ней победители Всероссийского хакатона цифрового искусства в Тюмени представили идею оперной интерактивной новеллы. По итогу финала китчинга New Media. Content сборная команда проекта «Лаборатория исследования цифровой оперы» из Москвы и Санкт-Петербурга заняла 2-е место и вошла в топ участников события.

Оперная новелла победителей тюменского проекта расскажет об отношениях Моцарта и Сальери. Зрители будут выбирать, как поступить Сальери в той или иной ситуации. Таким образом организаторы хотят изменить восприятие оперы и с помощью современных технологий сделать жанр популярным среди массового потребителя.

– Я считаю, что мы выступили успешно. Да, не победили, но жюри долго совещалось и решало, кто станет обладателем финансовой поддержки для реализации инициативы. Главное, что мы рассказали о своей идее, получили обратную связь и нашли единомышленников, которые помогут запустить наш проект, – поделился Дмитрий Отяковский, организатор проекта «Лаборатория исследования цифровой оперы».

В финал китчинга прошли 9 проектов: «Интерактивный документальный фильм о бывшем моногороде», Hometts, «ИЛИ», «Лекарство от слепоты», «ТАРАКАНОВА VR», «Собеседник», «Урбанутый», «Лаборатория исследования цифровой оперы» и «Зеркало заднего вида». Жюри распределило призовые места следующим образом: на третьем месте – проект «Урбанутый», на втором – «Лаборатория исследования цифровой оперы», на первом – VR-фильм «ТАРАКАНОВА VR».

Напомним, что сборная команда проекта «Лаборатория исследования цифровой оперы» победила в треке «Интерактивный контент: формы и форматы будущего» на Всероссийском хакатоне цифрового искусства в рамках проекта «Фиджитал».