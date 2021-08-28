Для ишимцев организуют арт-пикник. Фото - ishim.admtyumen.ru.

1 сентября для ишимцев пройдет творческий вечер в рамках проекта «Линии города», в котором любой сможет прикоснуться к искусству. Событие бесплатное, начало в 15.00 на площадке мультицентра «Моя территория». Мероприятие пройдет под открытым небом в формате нетворкинга, с соблюдением всех эпидемиологических норм. Для участников будут подготовлены интерактивные зоны, живая музыка, выставка картин и творческие мастер-классы от региональных экспертов. Посетители смогут поработать с полимерной глиной и узнать, как создаются декупажные изделия.

Также в рамках события будут организованы образовательные интенсивы: «Живая линия» от художника, педагога Евгения Корнильцева-Быстринского и «Ботанический рисунок» от художника-графика и дизайнера Татьяны Манухиной. А искусствовед «Арт Галереи» в Ишиме Юлия Лузина расскажет о возможных путях реализации в художественной деятельности для начинающих талантов. В конце встречи каждый желающий может внести свои вклад в создание общего арт-полотна с мастером декоративно-прикладного творчества Анной Афанасьевой.

– Это первый «Арт-пикник» для молодёжи, которая ещё только заинтересована или уже развивается в творческой деятельности. Благодаря формату нетворкинга жители смогут в легкой и непринужденной обстановке пообщаться с мастерами региона, обменяться опытом, а также создать новые творческие продукты, – комментирует менеджер проектов мультицентра «Моя территория» в Ишиме Дарья Моор.