Эксперты из Петербурга расскажут тюменцам о театре для одного зрителя. Фото - "Космос | Молодежный театральный центр" в ВК.

17 августа в театральном центре «Космос» пройдут лекции в рамках лаборатории театра и перформанса для одного зрителя «Частный случай». Вход свободный, по регистрации.

В 14.00 состоится лекция «Один на один с театром. Где и с кем происходит встреча». Ее прочитает Ваня Демидкин, художник и концептмейкер. На лекции тюменцы узнают, что происходило с театром для одного раньше и что происходит с ним сейчас, почему к нему всё чаще обращаются художники и чем это грозит современному арт-рынку. Спикер покажет примеры зарубежных и отечественных работ.

В 16.00 слушателей приглашают на лекцию «Полноценно для меня». Организаторы называют этот формат «публичным интервью с кураторской группой». Это будет разговор с экспертами лаборатории: Ваней Демидкиным, Артемом Томиловым, Полиной Кардымон, Дмитрием Белыш и Романом Хузиным. Встреча подойдет тем, у кого уже есть опыт создания проектов для одного зрителя или есть идея такого проекта. Во время интервью тюменские создатели спектаклей для одного зрителя смогут задать вопросы спикерам.

– Мы с Артемом Томиловым и Ваней Демидкиным хотели запустить лабораторию еще в прошлом году, но помешала эпидемиологическая ситуация. Теперь это стало возможным, и здорово, что ребята приехали в Тюмень. Они расскажут о популярном в мировом театре феномене – театре для одного зрителя. В Тюмени такие проекты пока только набирают обороты, поэтому просветительская деятельность кажется нам очень важной, – поделилась руководитель театрального центра «Космос» Александрина Шаклеева.

Напомним, что лаборатория театра и перформанса для одного зрителя «Частный случай» пройдет в «Космосе» с 16 по 22 августа. Тюменцы могут поучаствовать в создании эскизов, посмотреть спектакли, обсудить свой будущий проект с кураторами.