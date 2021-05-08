«Ситуация очень и очень серьезная»: Александр Моор выступил с обращением по поводу природных пожаров

Александр Моор выступил с обращением по поводу природных пожаров. Скриншот из видео.

Александр Моор выступил с обращением по поводу природных пожаров. В видео, выложенном на своей личной страничке в социальной сети «ВКонтакте», губернатор Тюменской области призвал граждан проявить гражданскую сознательность, соблюдая противопожарные правила

– В Тюменской области сложилась крайне неблагоприятная ситуация с лесными и ландшафтными пожарами. Каждый сутки огонь уничтожает тысячи гектаров территории региона, фиксируются десятки возгораний. Все силы и средства брошены на борьбу со стихией. Этот год выдался очень непростым: сразу несколько неблагоприятных природных факторов сошлись. Земля глубоко промерзла и поэтому не насытилась влагой, когда сходил снег. Большой воды не было. Дожди тоже обходят нашу область стороной. Из-за этого в лесах и полях очень сухо. Малейшей искры достаточно, чтобы вспыхнуло пламя. Огонь тут же подхватывает ветер, и всё кругом начинает гореть, – рассказал глава региона.

Александр Моор отметил, что последний раз такие масштабные природные пожары в области были 10 лет назад. Он сообщил, что в некоторых районах уже четвертую неделю без выходных и праздников люди борются с огненной стихией, прилагая все усилия, чтобы не дать огню приблизиться к населенным пунктам.

– Они большие молодцы, настоящие герои! Но порой все усилия напрасны, ведь в подавляющем большинстве возгорания происходят по вине человека. Кто-то не потушил костер, кто-то выбросил непотушенный окурок, кто-то пустил пал в поле, а кто-то решил сжечь прошлогодний мусор. Правоохранительные органы привлекают к ответственности нарушителей правил противопожарной безопасности, выявляют виновных в поджогах. Сумма наложенных штрафов уже исчисляется миллионами рублей. Но, к сожалению, чужой опыт ничему нас не учит. Продолжаем гореть! Впереди выходные, и это значит, что оперативным службам придется снова работать в усиленном режиме. Многие жители поедут на дачи, захотят побывать на природе. Убедительно прошу вас, соблюдайте противопожарные правила, будьте благоразумны. Ситуация очень и очень серьезная. Проявите гражданскую сознательность. Только сообща мы можем переломить ситуацию, – резюмировал губернатор.

Напомним, что в Тюменской области до 31 мая продлили особый противопожарный режим. Распоряжение отдал губернатор региона Александр Моор. Нельзя посещать леса (за исключением граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, охотников), разводить костры, сжигать ТБО, траву и мусор на территориях дач, а также готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов. Делать это можно только в специально отведенных зонах и на территориях объектов общественного питания. Кроме того, предприятиям и организациям, независимо от организационно-правовой формы, запрещается проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов, сжигание стерни и пожнивных остатков, разведение костров на полях, сжигание мусора.

Стоит отметить, что более 300 патрульных групп будут следить за соблюдением правил пожарной безопасности в муниципалитетах региона в ближайшие дни. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович. За прошедшие сутки в Тюменской области зарегистрирован 61 природный пожар общей площадью 7,4 тыс. га. В настоящее время на территории региона действуют 25 природных пожаров на общей площади более 7,5 тыс. га.