Ишимцы проведут перформанс в честь Дня Победы. Фото - "Ишимская Городская" в ВК.

Ишимцы проведут перформанс в честь Дня Победы. Сегодня, 8 мая, с 13.00 до 17.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина пройдет театрализованная постановка для жителей города, которая будет длиться ровно 76 секунд и повторяться 24 раза.

На специально выстроенную площадку выйдут 7 актеров в военной форме солдат и медсестер Великой Отечественной войны и покажут театрализованную постановку под авторское стихотворение о войне. За 76 секунд герои разыграют 4 сцены: мать провожает сына на войну; солдаты сражаются за победу; раненых солдат спасают медсестры; сын возвращается домой и его встречает мать. Постановка будет повторяться каждые 10 минут во время зажигания красного сигнала светофора на перекрестке оживленных улиц.

Организаторы – мультицентр «Моя территория» в Ишиме и Общественная молодежная палата при Ишимской городской думе. Таким форматом события они хотят выразить уважение героям Великой Отечественной войны, а также напомнить случайным прохожим и водителям о героизме солдат советской армии. Подробнее о перформансе можно узнать в группе мультицентра «Моя территория» в Ишиме.

– В 2021 году мы празднуем 76 лет со дня Великой Победы, поэтому в перформансе за 76 секунд мы решили показать жизнь героя, судьба которого повторяла судьбы миллионов в эти годы. Они воевали за Родину и за честь – всё это мы отразим в театрализованной постановке, – комментирует руководитель мультицентра «Моя территория» в Ишиме, председатель Общественной молодежной палаты при Ишимской городской думе VI созыва Павел Ханжин.