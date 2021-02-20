Летевший в Ханты-Мансийск самолет с 55 пассажирами вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности

В тюменский аэропорт вернули самолет с 55 пассажирами из-за технической неисправности. Фото: Вадим Бегун

В тюменском аэропорту Рощино задержали рейс, который должен был лететь из областной столицы в Ханты-Мансийск. Воздушное судно авиакомпании «ЮТэйр», которое регулярно осуществляет рейсы по данному направлению, вылетело, как и положено, однако из-за неполадок вернулось обратно.

– Причина возврата самолета – техническая неисправность. На рейс зарегистрировано 55 пассажиров, шесть детей, – прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» ситуацию в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что пассажирам оказывают все необходимые услуги.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что пассажиры рейса, следующего из областного центра в Москву, сообщили о задержке в аэропорту Рощино. В пресс-службе воздушной гавани подтвердили эту информацию.

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