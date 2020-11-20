Рейс Тюмень – Москва отменили из-за поломки самолета. Фото: Вадим Бегун

Пассажиры рейса СУ 1509, следующего из Тюмени в Москву, сообщили о задержке в аэропорту Рощино. В пресс-службе воздушной гавани подтвердили эту информацию.

– Рейс улетает сейчас. он везет тех, кто должен был улететь в 7.00, и тех, у кого перелет был запланирован на 15.00. Самолет нам предоставили обычный, небольшой. Знаем, что завтрашний рейс уже точно отменили. Надеемся, что обратно вернемся без приключений, – рассказала тюменка.

По ее словам, в «Аэрофлоте» сообщили о причине задержки рейсов лишь спустя несколько часов после звонков пассажиров. Оказалось, что произошла поломка самолета.

В справочной тюменской воздушной гавани подтвердили, что задержка произошла по техническим причинам, она никак не связана с работой аэропорта, передает «МегаТюмень».