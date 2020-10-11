Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 12 октября 2020 года: монастыри региона признали безопасными для посещения

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 12 октября 2020 года: монастыри региона признали безопасными к посещению. Фото оперштаба региона

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 118 и составило 10 617 человек.

1. Региональный Роспотребнадзор не закрывал ни одного монастыря в Тюменской области.

2. В Тюменской области за сутки коронавирусом заболели 10 детей.

3. Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 октября 2020 года увеличилось на 118 человек

4. Тюменский психолог рассказала, как избежать эмоционального выгорания. Актуальные советы в период пандемии.

5. Социолог из Москвы расскажет тюменцам, как общество реагирует на новые болезни

Напомним, что за последние сутки в стране выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Отмечено 149 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 4 240 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 422 человека.