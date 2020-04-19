Избитую бабушку-инвалида госпитализировали в больницу Тюмени

Пожилая женщина-инвалид из дома № 3/2 на улице Максима Горького в Тюмени доставлена в больницу. Автор видеоролика, в котором семейная пара на улице избивает старушку, поднял все надзорные органы, полицию, следственный комитет, и через пару часов пострадавшая тюменка была эвакуирована в больницу.

– Благодаря грамотной и оперативной работе удалось узнать виновных и найти пострадавшую бабушку. Сейчас ей оказывается медпомощь. Главная виновница задержана. Спасибо всем, кто поддержал! Нельзя молчать и не реагировать. Также нельзя действовать слишком быстро, если не знаешь, в чём именно проблема. Благодаря поначалу скрытой работе появились доказательства, и бабуля была спасена, – пишет инициатор всей действий Антон.

Ранее молодой человек рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень», как стал свидетелем жестокого обращения с пожилым человеком, прикованным к инвалидной коляске.

Спасение бабушки в Тюмени.Благодаря грамотной и оперативной работе удалось узнать виновных и найти пострадавшую бабушку. Сейчас ей оказывается мед.помощь. Главная виновница задержана. Спасибо всем, кто поддержал! Нельзя молчать и не реагировать. Так же нельзя действовать слишком быстро, если не знаешь, в чём именно проблема. Благодаря поначалу скрытной работе появились доказательства и бабуля была спасена!

Выяснилось, что пострадавшая старушка живет в одном доме с автором видео, только в другом подъезде. За немощной женщиной ухаживают тоже немолодые родственники. Из-за чего произошел конфликт, в результате которого здоровая женщина набросилась с кулаками на бабушку, сейчас выясняют следствие и полиция.

– Следователями Тюменской области организована доследственная проверка по сообщению пользователя одной из социальных сетей. На видеоролике, опубликованном в одной из популярных региональных групп социальной сети, видно, как во дворе жилого дома в городе Тюмени женщина грубо обращается с пожилой женщиной, находящейся в инвалидной коляске и наносит ей несколько ударов по лицу и телу. Следователи СК России проверят и установят все обстоятельства произошедшего, а также виновных лиц, – сообщили в Следственном комитете Тюменской области.

О состоянии бабушки-инвалида пока ничего не известно. Она была госпитализирована в одну из больниц Тюмени. Ожидается комментарий от областного департамента здравоохранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/774054" frameborder="0"></iframe> В Тюмени семейная пара избила старушку на инвалидной коляске.

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