2020-04-19T18:01:37+03:00
Происшествия

«Не притворяйся!»: в Тюмени семейная пара на улице избила старушку-инвалида

Жестокое обращение с пожилой женщиной попало на видео [видео]
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Комментарии: comments20
«Не притворяйся!»: в Тюмени семейная пара на улице избила старушку-инвалида. Скрин с видео«Не притворяйся!»: в Тюмени семейная пара на улице избила старушку-инвалида. Скрин с видео
Изменить размер текста:

Пожилая женщина в инвалидной коляске была избита у подъезда собственного дома близкими людьми. Издевательства над старушкой записал на видео сосед.

Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» автор видео Антон рассказал, что происшествие случилось в Светлый праздник Пасхи, 19 апреля, около полудня. Молодой человек проживает в доме на улице Максима Горького, 3/2. Он случайно услышал крики с балкона. Вышел и заметил, что взрослая семейная пара не может усадить пожилую женщину в инвалидную коляску. Так как у Антона плохое зрение и четко видеть происходящее он не мог, то стал записывать видео. Вернувшись в квартиру и просмотрев, что он записал, тюменец испытал шок. Он был в ужасе от того, что на улице была избита старушка.

Видео Антон опубликовал в соцсетях, и на него тут же обрушились гневные комментарии, что он не заступился за бабушку.

– На камеру снимаешь, а выйти и помочь разобраться... Реально ты полный урод, – так высказались большинство комментаторов.

Однако люди осудили Антона, не зная, что он не просто записал ролик, но и вышел заступиться за старушку.

– Женщина ей кричала: «Тетя Катя, не притворяйся! Мы знаем, что ты можешь ходить», – рассказывает молодой человек. – Видели бы вы, как они дергали ее, били по щекам и ногам.

При этой спутник озлобленной дамы молчал, тумаки и оскорбления раздавала только женщина.

Антон выскочил на защиту бабушки, в это время подъехало такси, в которое уселась чета, бросив бабушку у подъезда в коляске. Тюменец подбежал к водителю и рассказал, о том, кого он везет в салоне.

В ответ женщина бросила Антону, что он не понимает, как тяжело жить с людьми, у которых есть такие заболевания, а потому и непонятен ему ее срыв.

В Тюмени семейная пара избила старушку на инвалидной коляске.

Мнение жестокой тюменки разделяет в комментариях и Людмила Десятова.

– Это, конечно, очень плохо всё. Но ухаживать за инвалидом 24/7 очень непросто. Это не восьмичасовой рабочий день! И да, инвалиды тоже бывают далеко не подарки. Надо разбираться в каждом случае отдельно. Двое, что ведут себя агрессивно, явно нуждаются в помощи психологов, а бабушка, видимо, в препаратах, которые корректируют поведение. Не нужно ярлыки вешать, – сказала она.

Сам Антон не смог остаться в стороне и обратился в полицию. По словам автора ролика, семейная чета объяснила всё нервным срывом, но разбирательства продолжаются.

– Понимаете, я не могу это так оставить. А вдруг это не единичный случай и старушку так избивают каждый день. Я мог сразу выйти и помочь бабушке, но тогда не было бы видеоподтверждения, а значит, и разбирательства со стороны надзорных органов и полиции могло не быть.

Добавим, что намерения Антона не оказались голословными. Он написал заявление в полицию. Это подтвердили в пресс-службе ведомства.

– Данный инцидент был зарегистрирован 19 апреля. Автор ролика написал заявление в четвертый отдел полиции. На место происшествия направлен участковый. Идет проверка, – рассказала пресс-секретарь УМВД по Тюменской области Мария Новопашина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Избитую бабушку-инвалида госпитализировали в больницу Тюмени

Благодаря грамотной и оперативной работе удалось узнать виновных и найти пострадавшую бабушку. Сейчас ей оказывается медпомощь. Главная виновница задержана (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тюменском районе запущен челлендж к юбилею Победы
Чтобы спасти сбережения, тоболячка отдала их мошеннику
Александр Моор поздравил тюменцев с праздником Светлой Пасхи
В Тюмени завершен мистический роман о семье Романовых
Тюменцам предлагают поделиться добрыми историями о соцработниках
В Викуловском районе посевные площади увеличены почти на 50 гектаров
Тюменцам спасатели запретили жарить на балконе шашлыки
В Тюмени коронавирусом болеют четверо детей
В Тюменской области возобновили стройки на соцобъектах
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 апреля 2020 года увеличилось на 42 человека
Тюменцы могут пройти онлайн-кастинг на актера театра «Ангажемент»
В Конституции России закрепят контроль над чиновниками
Тюменцам напомнили, как не принести вирус в дом
Полюбившаяся тюменцам акция «Библионочь» пройдет онлайн
В Тюменской области на время самоизоляции отменена вакцинация
В Тюмени идет конкурс «Домашний разраб»
Водители тюменский автобусов стали реже попадать в ДТП
Погода в Тюмени 19 апреля: на Пасху будет солнечно
Ишимская областная больница закупила технику для дезинфекции эндоскопов
Детсадовцы и школьники Тюменской области дистанционно готовятся к 75-летию Победы
Ишимский предприниматель планирует выйти на рынок Казахстана с иван-чаем
Программа «Агростартап» помогла абатскому предпринимателю организовать мини-ферму
В Тюменском районе активно внедряют телемедицину
Тюменцам раскрыли секрет, как найти работу на самоизоляции
В тюменской больнице появился новый магнитно-резонансный томограф
В Юргинском и Голышмановском районах продолжается реализация грандиозного инвестпроекта
В Тюменской области в 2020 году отремонтируют 206 дорог
Тюменским предпринимателям на практике помогут адаптироваться к новым условиям
Тюменские товаропроизводители направили врачам мясо и молочные наборы