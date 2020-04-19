«Не притворяйся!»: в Тюмени семейная пара на улице избила старушку-инвалида

Пожилая женщина в инвалидной коляске была избита у подъезда собственного дома близкими людьми. Издевательства над старушкой записал на видео сосед.

Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» автор видео Антон рассказал, что происшествие случилось в Светлый праздник Пасхи, 19 апреля, около полудня. Молодой человек проживает в доме на улице Максима Горького, 3/2. Он случайно услышал крики с балкона. Вышел и заметил, что взрослая семейная пара не может усадить пожилую женщину в инвалидную коляску. Так как у Антона плохое зрение и четко видеть происходящее он не мог, то стал записывать видео. Вернувшись в квартиру и просмотрев, что он записал, тюменец испытал шок. Он был в ужасе от того, что на улице была избита старушка.

Видео Антон опубликовал в соцсетях, и на него тут же обрушились гневные комментарии, что он не заступился за бабушку.

– На камеру снимаешь, а выйти и помочь разобраться... Реально ты полный урод, – так высказались большинство комментаторов.

Однако люди осудили Антона, не зная, что он не просто записал ролик, но и вышел заступиться за старушку.

– Женщина ей кричала: «Тетя Катя, не притворяйся! Мы знаем, что ты можешь ходить», – рассказывает молодой человек. – Видели бы вы, как они дергали ее, били по щекам и ногам.

При этой спутник озлобленной дамы молчал, тумаки и оскорбления раздавала только женщина.

Антон выскочил на защиту бабушки, в это время подъехало такси, в которое уселась чета, бросив бабушку у подъезда в коляске. Тюменец подбежал к водителю и рассказал, о том, кого он везет в салоне.

В ответ женщина бросила Антону, что он не понимает, как тяжело жить с людьми, у которых есть такие заболевания, а потому и непонятен ему ее срыв.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/774054" frameborder="0"></iframe> В Тюмени семейная пара избила старушку на инвалидной коляске.

Мнение жестокой тюменки разделяет в комментариях и Людмила Десятова.

– Это, конечно, очень плохо всё. Но ухаживать за инвалидом 24/7 очень непросто. Это не восьмичасовой рабочий день! И да, инвалиды тоже бывают далеко не подарки. Надо разбираться в каждом случае отдельно. Двое, что ведут себя агрессивно, явно нуждаются в помощи психологов, а бабушка, видимо, в препаратах, которые корректируют поведение. Не нужно ярлыки вешать, – сказала она.

Сам Антон не смог остаться в стороне и обратился в полицию. По словам автора ролика, семейная чета объяснила всё нервным срывом, но разбирательства продолжаются.

– Понимаете, я не могу это так оставить. А вдруг это не единичный случай и старушку так избивают каждый день. Я мог сразу выйти и помочь бабушке, но тогда не было бы видеоподтверждения, а значит, и разбирательства со стороны надзорных органов и полиции могло не быть.

Добавим, что намерения Антона не оказались голословными. Он написал заявление в полицию. Это подтвердили в пресс-службе ведомства.

– Данный инцидент был зарегистрирован 19 апреля. Автор ролика написал заявление в четвертый отдел полиции. На место происшествия направлен участковый. Идет проверка, – рассказала пресс-секретарь УМВД по Тюменской области Мария Новопашина.

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