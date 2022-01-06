Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 7 января 2022 года: 31 пациент на ИВЛ

В Тюменской области 31 пациент с коронавирусом находится на ИВЛ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 января 2022 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 152 и составило 91 327 человек, 13 человек скончались (всего – 3 467 с начала пандемии).

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По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 152 случая заболевания (всего с начала пандемии – 91 327), 84 человека выздоровели (за весь период – 82 644), 26 детей заболели (из общего числа заболевших), 31 пациент находится на ИВЛ (из общего числа заболевших), 27 220 человек остаются под медицинским наблюдением. Сделано вакцинаций против коронавируса 1 000 901, полным курсом – 947 736.

В Тюмени проводят рейды по проверке торговых центров и объектов общепита. Специалисты вылавливают подростков без родителей: вход им запрещен без сопровождения законных представителей. Это влечет административную ответственность в виде штрафа, санкцию определяют судебные органы. Помимо родителей, к ответственности привлекут и администрацию торгового центра, где выявлены нарушения.

За последние сутки в России выявлено 15 316 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 802 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 949 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 601 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 817 летальных исходов, выздоровели 9 623 677 человек.