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Здоровье6 января 2022 14:42

В Тюмени в ТРЦ вылавливают подростков без родителей

Вход им запрещен без сопровождения законных представителей
Сергей Швецов
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В Тюмени в ТРЦ вылавливают подростков без родителей.

В Тюмени в ТРЦ вылавливают подростков без родителей.

В Тюмени проводят рейды по проверке торговых центров и объектов общепита. Специалисты вылавливают подростков без родителей: вход им запрещен без сопровождения законных представителей.

– Это влечет административную ответственность в виде штрафа, санкцию определяют судебные органы. Помимо родителей, к ответственности привлекут и администрацию торгового центра, где выявлены нарушения, – сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ирина Кунгурова.

Отметим, что межведомственные бригады из специалистов регионального управления Роспотребнадзора, департамента потребительского рынка Тюменской области и полиции проверяют соблюдение масочного режима, наличие дезинфицирующих средств, соблюдение социальной дистанции в ТРЦ, кафе, ресторанах и других объектах общепита.