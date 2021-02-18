«Страшное зрелище!»: в Тюмени полыхает двухэтажный дом

В Тюмени полыхает двухэтажный дом. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В районе железнодорожного вокзала Тюмени в настоящее время полыхает дом. Очевидцы сообщают о жутком запахе гари, который распространяется на весь район. Столб серого дыма поднялся в воздух на десятки метров.

На месте работают 25 спасателей. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Всё в дыму, пожарные тушат, полностью проливают крышу. Очаг возгорания находится, по всей видимости, на втором этаже. Очень много дыма, но открытого огня уже не видно. Страшное зрелище! Все ходят и говорят: какой кошмар! - рассказал один из очевидцев корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень»

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и 8 единиц спецтехники. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Сообщение на пульт диспетчера поступило в 10.15. На месте работают 25 спасатели, они борются с огнем. Кроме того, задействовано восемь единиц спецтехники, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.